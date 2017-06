Még egymilliárdot költ a Tesco a magyar dolgozókra

Május végén országos elégedetlenségi hullám söpört végig a Tesco dolgozók körében

A közeljövőben az áruházakon belül szervezett munkalassítás, míg külső helyszínen demonstráció is előfordulhat a Tesco áruházlánc budaörsi központjánál, amelyhez más vállalatok alkalmazottai már jelezték, hogy szolidaritásból csatlakoznak. Az akció megvalósulhat olyan napokon, amikor annak jelentős hatása van a forgalomra, például ünnepek előtt. De biztos, hogy nem várjuk meg vele a karácsonyt.

2017. januárjában a Tesco törvényi kötelezettségén túlmenően 4600 olyan munkatársa bérét is megemelte a garantált bérminimumra, akik szakképesítéssel nem rendelkeznek. 2017. január óra minden kollégánk - akár szakképzett, akár szakképzetlen - a mindenkori szakképzett bérminimumnak megfelelő, vagy annál magasabb fizetést kap. A januári bérrendezés összesen 12200 kollégát érintett.



Az elmúlt 2 évben a Tesco 6,4 milliárd forintot fektetett béremelésbe.



A szakszervezetekkel folyamatos a párbeszéd, a következő egyeztetésre június első hetében kerül sor. Tekintettel arra, hogy az egyeztetések még nem zárultak le, nem kívánjuk kommentálni a cikkben megjelent állításokat. A Tesco ahogy eddig is, a jövőben is együttműködésre, a munkatársakat előtérbe helyező párbeszédre törekszik. Az egyeztetések lezárultát követően először a munkatársainkat tájékoztatjuk az eredményekről.

Újabb egymilliárd forintot költ bérfejlesztésre a Tesco

Az elégedetlenség példátlan összefogást hozott két kereskedelmi szakszervezet között. A dolgozók béremelésének kikényszerítése érdekében együttműködési megállapodást kötött az olykor ellentétes véleményen lévő Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) és a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetével (KDFSZ). A nagy volumenű összefogás azért valósult meg, mert a Tesco a januári, kötelezően előírt szakmunkás minimálbér emelésen felül idén már nem volt hajlandó további béremelésre. A vállalat pénzügyi éve júliustól júniusig tart és ennek keretében korábban évente júliusban is előfordult béremelés, de ettől elzárkózott a cég, mert állítása szerint a januári kötelező béremelés erősen megterhelte a büdzsét. A munkavállalói érdekképviseletek szerint azonban méltánytalanul alacsonyak a bérek és tavaly is nyereséges tudott lenni a cég, azaz az érvelés szerint lenne mozgástér a béremelésekre.A KASZ alelnöke akkor a következőt nyilatkozta:Lapunk akkor megkereste a kiskereskedelmi üzletláncot, ahonnan sajtóosztály a következő választ küldte:A tárgyalások a felek között folyamatosan zajlanak és ennek eredményeképpen ma újabb egymilliárd forintos béremelést jelentettek be. A Tesco elsőként a legalacsonyabb jövedelmi kategóriába tartozók bérét kívánja fejleszteni. Mostantól minden olyan munkavállaló, aki már legalább hat hónapja a vállalatnál dolgozik, minimum bruttó 165 ezer forintot keres és jövő januárban ezt a bérszínvonalat tovább kívánják emelni és a szakképzett minimálbér felett fognak fizetni.Ezzel párhuzamosan az áruház- és boltvezetők, illetve az áruházakban dolgozó vezetők bérébe is fektet a vállalat, emellett közel 800 logisztikai központban dolgozó Tesco munkatárs fizetése is nő. A bejelentett béremelés 2017. július elsejétől lép életbe, amelynek pontos mértéke különbözik az egyes munkaköri szinteken.A Tesco jelenleg közel 20 ezer munkavállalónak biztosít állást és összesen 206 magyarországi áruházat üzemeltet.