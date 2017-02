Még hogy jobb az osztrák csoki? - Üzent a Nestlé

Közleményük szerint "Magyarországon a Nestlé Hungária az európai regionális gyárakkal közösen úgy alakítja ki a termékei receptúráját, hogy azok megfeleljenek a hazai fogyasztói igényeknek és a legmagasabb minőségi előírásoknak.Így az itthon forgalmazott Nesquik portfolió három különböző receptúrájú terméket tartalmaz: NESQUIK OptiStart, NESQUIK Cukorcsökkentett, NESQUIK Extra Choco.Az osztrák piacra készített NESQUIK OptiStart termék összetevői listája és receptúrája teljes mértékben megegyezik a magyar piacon kapható termékkel. 2002 óta Szerencsen működik a Nestlé közép-európai italpor gyártó és töltő üzeme. Itt gyártják többek között a NESQUIK OptiStart termékeket is, Magyarország mellett további 17 országot kiszolgálva, beleértve Ausztriát is.A nálunk is forgalmazott NESQUIK Extra Choco termék Spanyolországból, míg a NESQUIK csökkentett cukortartalmú változata Franciaországból érkezik Magyarországra. Az összetevőjük és receptúrájuk megegyezik a helyben kapható termékekkel."Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter egy hete megdöbbent annak a friss tesztnek az eredményén, miszerint a nemzetközi láncok idehaza rosszabb minőségű élelmiszert tesznek a polcokra, mint külföldön. Belengette, hogy a kormány ismét előveszi a szektort érintő intézkedéscsomagot. De mégis mi lehet ebben a csomagban?A Nestlé termékei cukortartalmának csökkentését is kilátásba helyezte, erről itt írtunk részletesebben: