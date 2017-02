Még hogy nem jó üzlet a pizza

Az Egyesült Államokban a Starbucks, McDonalds, Chipotle eladásai legjobb esetben is csak stagnálnak, miközben vannak olyan pizzaláncok, amelyek elképesztő ütemben tudnak növekedni, ez pedig a részvényárfolyamukon is tükröződik. Két pizzalánc a Domino's és a Papa John's is folyamatosan növelni tudta az árbevételét és a profitját.Bár mindkét pizzalánc bevétele és profitja nagyot nőtt az elmúlt években, más-más okoknak köszönhetik a sikerüket. A Domino's elsősorban a fiatalokat célozza, náluk Facebook Messengeren és Twitteren is lehet rendelni, előbbi úgy működik, hogy egy chatbot válaszolja meg a rendelésünket, utóbbinál egy pizza emojit kell küldeni a pizzalánc Twitterére, és már kapjuk is a kérdést, milyen pizzát szeretnénk rendelni.A Domino's sikerét jól mutatja, hogy az árbevételét közel 47 százalékkal növelte, a profitját pedig megduplázta az elmúlt 5 évben, ráadásul a várakozások szerint további növekedés előtt áll a cég,

amelynek az árfolyama csak idén 16 százalékot, az elmúlt egy évben 75 százalékot, az elmúlt 5 évben pedig 458 százalékot emelkedett.

A Papa John's a minőségi alapanyagokra és a különleges összetevőkre koncentrál, például nemrég dobták piacra a legújabb proteinben extra gazdag pizzájukat. A Papa John's a humorra is épít, legutóbb például vicces reklámmal válaszoltak a Domino's drónos kiszállítására.A Papa John's árbevétele több mint 40 százalékkal, a profitja több mint 60 százalékkal nőtt az elmúlt 5 évben.

A részvény árfolyama az elmúlt egy évben 82 százalékot, az elmúlt 5 évben 334 százalékot emelkedett.

Egyébként érdemes óvatosnak lenni a Papa John's és a Domino's vállalatokkal, hiszen kifejezetten drága részvények, előbbi 30-as utóbbi 36-os rátán forog, az EV/EBITDA szorzó 15, illetve 20 a két cég esetében, ezek kifejezetten magas árazási szorzók.