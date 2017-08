Még keresi a forrásokat Románia az atomerőmű-fejlesztéshez

Csütörtökön meghibásodás miatt leállították a cernavodai atomerőmű kettes reaktorát, a Nuclearelectrica szerint a javítás tervezett időtartama 72 óra. Májusban ugyancsak lekapcsolták a kettes reaktort egy tervezett, egyhónapos karbantartási munkálat miatt.

A vállalat két, egyenként 706 megawattos, kanadai tervezésű reaktort üzemeltet a dél-kelet-romániai Cernavodában, amelyek a román villamosenergia-termelés körülbelül ötödét teljesítik, tervben van azonban az erőmű két további reaktorral történő bővítése is. A két működő reaktort 1996-ban és 2007-ben helyezték üzembe, és hamarosan időszerűvé válik üzemidejük meghosszabbítása is, amelynek költségei durván 1 milliárd euró körül akakulhatnak.Az erőmű tervezett bővítése kapcsán a Nuclearelectrica tárgyalásokat folytat a kínai China General Nuclearral (CGN), miután már korábban megállapodtak a tervezéstől az üzemeltetésig terjedő fejlesztésről. Az azonban egyelőre nem világos, hogy a kapitalizációs stratégia ennek 6 milliárd euróra becsült költségeinek előteremtését is magába foglalja-e, vagy, amennyiben a fejlesztést külön kezelik a projekt nagyságára tekintettel, milyen forrásból kívánják finanszírozni.A Nuclearelectricában a román energiaügyi minisztérium 80 százalékos részesedéssel rendelkezik, a társaság piaci kapitalizációja 2,19 milliárd lej (564,30 millió dollár).