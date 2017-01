Még mindig Trump miatt aggódnak a befektetők

Mire figyeljünk?

A múlt héten még szépen teljesítettek a részvénypiacok, a Dow Jones index először lépte át a 20 ezer pontos lélektani szintet. Japánban a Nikkei 225 index is többhetes csúcsra tudott erősödni. A befektetők azt követően kezdtek óvatosabbá válni, hogy Trump rendeletben tiltotta meg több muszlim ország állampolgárainak az USA-ba való beutazást.Amerikában a részvénypiacok fordulatot vettek és Ázsiában is kockázatkerülés bontakozott ki a héten a tőzsdéken, a nyitva lévő piacokon folytatódik a részvényárfolyamok esése. A japán Nikkei 225 index közel 1,5 százalékot esett, ezzel a leggyengébben teljesítő benchmark a térségben.A japán piacot elsősorban a technológiai, a pénzügyi és az exportszektor húzta le. Az utóbbinak nem kedvezett, hogy a jen 113,59-ig erősödött a dollárral szemben, ez ugyanis rontja az exportőr cégek jövedelmezőségét. A nagy japán autógyártók 4 százalék körüli esést szenvedtek el a ma reggeli kereskedésben.Az erősödő kockázatkerülés a jen mellett más menekülő termék árát is felfelé hajtotta, az arany drágul, ami a legnagyobb ausztrál bányacégek részvényeit felfelé segíti. Aközel 2 százalékkal értékelődött fel.A hét makroadatok tekintetében igen sűrűnek ígérkezik, az amerikai, a japán és a brit jegybank is kamatdöntő ülést tart, emellett jön a francia és az euróövezeti GDP, az amerikai munkaerőpiaci adatok, a német infláció és sok-sok konjunktúramutató a világból. Kínában csütörtökig a holdújévet ünneplik.