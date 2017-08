Megállíthatatlanul nő az Alibaba forgalma

A kínai vállalat árbevétele 56 százalékkal 50,2 milliárd jüanra nőtt, ami közel hárommilliárd jüannal több, mint az elemzők által várt 47,9 milliárdos érték. Az egyszeri hatásoktól tisztított EBITDA 25,12 milliárd jüan lett, ami 68 százalékkal több, mint egy évvel korábban, a nettó profit pedig 14,03 milliárd jüan volt, ami közel duplája mint az előző év azonos időszakában elért érték. Az eredményekhez magas marzsok is tartoznak, az EBITDA marzs 50 százalék lett, a profitmarzs 28 százalékos volt.Az Alibaba tehát megerősítette domináns szerepét az e-kereskedelemben, ami részben annak tudható be, hogy jól sikerült a marketing-algoritmusok fejlesztése, amelyek nagy szerepet játszanak abban, hogy a vállalat platformjait használó 466 millió felhasználó vásároljon. Az idei első negyedévhez képest 12 millió új aktív felhasználó használta az Alibaba oldalait.A vállalat egyre több területre tette be a lábát az utóbbi időben, a filmgyártástól kezdve a pénzügyig sok területen jelen van, a legtöbb erőforrást azonban a mesterséges intelligenciával és a felhőszolgáltatásokkal kapcsolatos technológiákra fordítják. A felhőszolgáltatások új rekordot döntöttek, a felhasználók száma átlépte az egymilliót, míg az árbevételt közel duplájára, 2,43 milliárd jüanra növelték.A vállalat részvényeinek árfolyama a tőzsdenyitás előtt öt százalékot emelkedett, a részvények árfolyama idén összességében 82 százalékot emelkedett.