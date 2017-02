Megduplázódott a Mol hazai kutatási területe

Kapcsolódó cikkek: Bányászati koncessziót nyert a Mol

Bővült a Mol csoport kutatási portfoliója Magyarországon és Norvégiában, miután a vállalat koncessziós tenderen kutatási blokkokat nyert. A Mol Magyarországon hat blokk kutatására kap lehetőséget a negyedik alkalommal meghirdetett szénhidrogén bányászati tender lezárását követően. A nemzeti fejlesztési miniszter tavaly december elején kihirdetett döntését követően a felek megkötötték a szerződéseket - jelentette be a Mol a Budapesti Értéktőzsde honlapján.Amint azt korábban szintén bejelentették, a Norvég Olajipari és Energiaügyi Minisztérium 2016-os APA koncessziós tenderén a Mol Norge négy kutatási blokkot nyert el, amelyek Norvégia kontinentális talapzatán helyezkednek el. Az egyik blokk operátora a Mol Norge lesz. Azáltal, hogy a Mol operált blokkot nyert el, bővül a vállalati portfolió a Mandal High régióban, amely a Mol Norge egyik központi kutatási területe. A Mol Norge által operált blokkban a vállalat partnerei lesznek Norvégia vezető olajvállalatai, a Statoil és a Petoro AS. A Mol további három licensz esetében az AkerBP partnere lesz, melyek operátora a partner lesz.A társaság közölte, a kutatási portfolió sikeres bővítése nagymértékben hozzájárul a Mol 2030-as stratégiájának megvalósításához. "Magyarországon megdupláztuk kutatási területeink méretét, míg Norvégiában, ahol világszerte ismert partnerekkel társultunk, ígéretes blokkokkal bővült portfoliónk. Meggyőződésem, hogy közép-európai és norvég portfoliónk bővítése egyaránt támogatja majd az organikus készletpótlás megvalósulását a csoport számára" - fogalmazott dr. Berislav Ga¹o, Upstream üzletág ügyvezető igazgatója.A Mol kutatási tevékenysége során egyaránt megkísérli geológiai vagyonnal bizonyítottan rendelkező kutatási területek, valamint újabb, potenciális mezők feltárását is. Utóbbiakat a jelenleg készülő Pannon-medence geológiai tanulmányból választják majd ki.