Már korábban írtunk róla, hogy a General Motors is engedhet Trump nyomásának és 1 milliárd dollárt fektet be több amerikai gyárában annak érdekében, hogy közel ezer új munkahelyet hozzon létre az USA-ban. Most meg is érkezett az első bejelentés, miszerint a GM a pickupoknál használt tengelyeket az Egyesült Államokban fogja gyártani, azokat is, amelyeket eddig Mexikóban készítettek, mintegy 450 új munkahelyen teremtve az Államokban. A vállalat vezetője arra is kitért, hogy az USA a hazai piacuk, így mindent megtesznek annak érdekében, hogy folyamatos legyen a növekedés és minél nagyobb értéket teremtsenek a munkavállalók, a beszállítók és a részvényesek számára egyaránt. Az árfolyam nem igazán reagált a bejelentésre, a GM papírjai 0,3 százalékot emelkedtek a nyitást követő percekben.

A negatív hangulat átragadt az amerikai tőzsdékre is, a Dow és az S&P 500 is 0,3 százalékos mínuszban nyitotta a kereskedést. Szektorszinten a bankpapírok mutatják a legnagyobb esést.