Megerősítette dobogós helyét a magyar tőzsde

Idén júniusban a hat régiós tőzsde összesített forgalma 15 százalékkal, közel kilenc milliárd euróra emelkedett. Az alábbi ábrán minden évből csak a júniusi adatokat emeltük ki, hogy lássuk a forgalmi trendeket szezonalitástól függetlenül. Ebből az derül ki, hogy 2012 óta emelkedik a régiós tőzsdék összesített forgalma, az elmúlt öt évben közel 50 százalékot emelkedett a régió hat tőzsdéjének együttes forgalma.

Júniusban már éreztette hatását a nyár, amikor jellemzően alacsonyabb a tőzsdei forgalom, a márciusi és a májusi 10 milliárd euró fölötti forgalmakat követően júniusban már csak 8,9 milliárd euró volt a hat régiós tőzsde összesített forgalma.

Az elmúlt hónapokban a régiós tőzsdék között nem változott a sorrend, Varsó, Bécs, Budapest, Prága, Bukarest, Ljubljana a sorrend. Viszont vannak érdekes mozgások: a bécsi tőzsdei forgalom nagyot emelkedett az elmúlt hónapokban és a februári 2,6 milliárd euróhoz képest, már csak 1,1 milliárd euró a lemaradás a varsói tőzsde forgalmához képest. Elmondható, hogy a magyar tőzsde tovább növelte előnyét a cseh tőzsdével szemben és így már biztosan harmadik a régiós tőzsdei forgalmak alapján. A cseh tőzsdei forgalom csökkenése és a román forgalom emelkedése miatt a két tőzsde forgalma egyre közelebb kerül egymáshoz, de még mindig a cseh tőzsde a biztos negyedik ebben a rangsorban, a szlovén tőzsde forgalma pedig továbbra is értelmezhetetlenül alacsony.

Némileg torzítja a képet az, hogy a különböző tőzsdéken eltérő az egyes hónapokban a kereskedési napok száma, ezért ha pontosabb képet szeretnénk kapni, akkor érdemes a napi forgalmi adatokat is megvizsgálni. A következő grafikonon ezeket ábrázoltuk.Az átlagos napi forgalmat tekintve egyedül a prágai tőzsdén csökkent a forgalom az előző júniusi értékhez képest, közel 22 százalékkal volt alacsonyabb a volumen, ez beleillik a cseh tőzsdei forgalom eső trendjébe, a részvénypiaci volumen évről évre csökken.Az osztrák tőzsdei forgalom emelkedésében szinte mindegyik fontosabb részvény szerepet játszik, az elmúlt hónapokban élénkült a bankpapírok és az energetikai cégek piaca is. A román tőzsdén továbbra is az a sztori, hogy az ország részvénypiaca a várakozások szerint egy kategóriával feljebb, feltörekvő piaci besorolásba kerülhet, ráadásul új részvények érkeztek és érkeznek a tőzsdére, tavaly decemberben a MedLife, idén májusban pedig a Digi részvénykibocsátása történt meg, ezeknek a papíroknak a forgalma is emelte a román tőzsde összforgalmát. A hazai és a külföldi befektetők érdeklődése egyre nagyobb a román tőzsde iránt.A magyar tőzsdén a tőzsdei forgalom tartósan relatív magas szintje annak tudható be, hogy a hazai blue chipek többsége több éves csúcsra emelkedett, ráadásul az utóbbi hetekben olyan kispapírokban mint az Opimus és a Konzum is, több százmillió forintos volt a napi forgalom.

Az év eddig eltelt hat hónapját tekintve a prágai tőzsde a leggyengébb, a forgalom stagnált, míg a júniusi esés ellenére a varsói tőzsdén volt idén a legnagyobb emelkedés, közel 50 százalék a tavalyi év első hat hónapjához képest. A magyar tőzsdén a júniusi forgalom 25 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbihoz képest, míg az idei teljes évben nyolc százalékos növekedés látható a tavalyi első félévhez képest.