Megerősítették: részvénykibocsátásra készül a Mol egyik nagytulajdonosa

Az Oman Oil bizonyos eszközei értékesítését is fontolgatja, vagyis legnagyobb riválisa, a Saudi Aramco terveihez hasonló forgatókönyvet kíván követni tevékenysége átstrukturálása során. A hírt Mohammed Al Rumhy, Omán olajügyi minisztere is megerősítette , aki szerint a lépésekkel az olaj- és gáztermelő vállalatnak nem csupán az a célja, hogy ezáltal további külföldi befektetéseket vonzzon az országba, de az állami tulajdonos egyúttal a helyi részvénypiac forgalmát is fel kívánja lendíteni.Omán a legnagyobb olyan arab olajország, amely nem tartozik az OPEC, a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének tagjai közé. Az úgynevezett Öböl-menti Együttműködési Tanácsot alkotó hat arab olajország jelentős átalakításokat - egyebek mellett privatizációt, egységes összevonását és költségcsökkentést - hajt végre energiaszektorában annak érdekében, hogy a nyomott olajárak miatt kieső bevételeiket pótolják. A Saudi Aramco a világ eddigi legnagyobb részvénykibocsátására készül, a Qatar Petroleum pedig összevonja két LNG divízióját, a Qatargast és a RasGast.A fenti tervek mellett Omán egyebek mellett kikötő és acélipari üzem építésével kívánja szélesíteni energetikai iparágát, illetve új bevételi forrásokkal gazdagítani költségvetését. Ugyanakkor a szintén állami tulajdonú Petroleum Development Oman nevű cég részvényeit nem kívánja piacra vinni. Ez a társaság szolgáltatja az ország nyersolaj-kitermelésének több mint 70, illetve földgáz-termelésének csaknem 100 százalékát.Az Oman Oil világszerte számos energetikai profilú társaságban rendelkezik részesedéssel, így a Molban is nagytulajdonosnak számít a maga 7,14 százalékos tulajdoni hányadával.A Mol-részvény árfolyama csütörtökön jelentős forgalom mellett többéves csúcsra emelkedett, a papírok több mint 1 százalékos pluszban, 21 315 forint körül forogtak kora délután. Délelőtt azonban az árfolyam 21 500 forint fölött is járt, ami hat és fél éves csúcsnak felel meg.