Meghalt Hugh Hefner

A Wikipédia-életrajza szerint Hugh Hefner, Grace Carolinen és Glenn Lucius Hefner fiaként született 1926. április 9-én. A Sayre Elementary Schoolba és a Steinmetz High Schoolba járt Chicagóban. Ezután a második világháború utolsó hónapjai alatt az amerikai hadseregnél szolgált. Művészeti diplomát szerzett az illinoisi Egyetemen 1949-ben. Tanulóként kezdte kitalálni a Playboy témát. Első munkahelyén kartonokat nyomtatott, majd az Esquire-hez került szövegíróként. Az első Playboyt 1953 végén adták ki Marilyn Monroeval a címlapon, rögtön óriási sikerrelA Playboy erős márkává vált, az 1960-70-es években volt a magazin fénykora, amelyre alapozva több más iparágban is megjelent a Playboy. Több médiavállalkozás mellett a "playboy" üzleti birodalmába kaszinók és éjszakai szórakozóhelyek is tartoznak. Lapját sosem tekintette szexmagazinnak, bár hírnevét elsősorban a meztelen "playmate"-ek nagy, színes fotóinak köszönheti. Nagy teret adott az interjúknak, leghíresebb megszólalói között volt Martin Luther King Jr, John Lennon és Fidel Castro is, szerzői között Norman Mailert és Ray Bradburyt is megtaláljuk.Hefner imidzséhez szorosan hozzátartozott a Playboy-villa, amiben egyszerre több modell is élt, illetve rendszeresen volt otthona fényűző partiknak.A Playboy márka az internet korában tovább vesztett az erejéből, Hefner többször is próbálta értékesíteni a részesedését.