Meghívhatjuk ismerőseinket a saját elképzelt világunkba a Facebookon

Kiterjesztett valóság

Virtuális valóság

Messenger

A Facebook egy új, kamera alapú kiterjesztett valóság-platformot indít mától. Ez sokban hasonlít a Snapchaten található szűrőkhöz, azzal a különbséggel, hogy bárkiszerkeszthet saját magának szűrőket és kiegészítőket. Például maszkokat, nyilakat, konfettit, vagy akármilyen grafikus elemet tehetnek a képre a felhasználók.Az AR Studio elnevezésű platform a vállalatoknak is hasznos lehet, hiszen az egyes márkák saját szűrőket fejleszthetnek, ezzel még inkább erősítve a márka iránti elkötelezettséget a felhasználóknál. Például egy cukrászda alkothat olyan kiegészítőket, amiken a saját sütijei vannak, aki pedig belép az üzletbe, az felhasználhatja őket a képeihez és megoszthatja az ismerőseivel.Ezzel egyértelműen a Snapchat felhasználóit és hirdetőit szeretné elcsábítani a Facebook amellett, hogy sokkal személyesebbé és egyedibbé szeretné tenni a felhasználók tartalmát. Amit szívesebben meg is osztanak a felhasználók.A Snapchat most bevételeinek nagy részét promotált szűrőknek és videós hirdetéseknek köszönheti. A Facebook azóta támadja a Snapchatet, amióta nem sikerült felvásárolnia: 2013-ban 3 milliárd dolláros ajánlatot adott a Snapchatre a Facebook, amit visszautasított a cég. Helyette tavaly tőzsdére ment és most 23 milliárd dolláros piaci kapitalizációval forognak a papírok.A Facebook egy új alkalmazással a Facebook Spaces -zel bővíti a szolgáltatásait a virtuális valóság terén. Az Oculus szemüveghez letölthető alkalmazás egy virtuális valóság platformot ad a felhasználóknak, amivel a Facebookon megjelenő fotókat és videókat 360 fokban meg lehet nézni, és az ismerőseinket a Messengeren keresztül meg tudjuk hívni a "képzelt világunkba".Új szolgáltatások sorozatát jelentette be az 1,2 milliárd felhasználóval működő chatalkalmazására, a Messengerre. Az egyik az "M" nevű virtuális asszisztens, amely az ételrendelésbe segédkezik, a Messenger Codes QR-kódokat tud beolvasni és jobban támogatja a chatbotokat.Az M virtuális asszisztens a mesterséges intelligencia segítségével felismeri, ha például vacsoráról beszélgetsz ismerőseiddel és ennek megfelelően ajánlani tud helyeket, sőt, a csoportos rendelés és fizetés is elérhető lesz a chatalkalmazáson keresztül. Ez egyelőre az Egyesült Államokban érhető el.