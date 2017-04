Megint jön a felvásárlási mánia

2017 első negyedévében 18 százalékkal kevesebb felvásárlás és fúzió volt, mint az előző év azonos negyedévében. Viszont az összérték 9 százalékkal ugrott meg: összesen 678 milliárd dollár értékben történtek felvásárlások és fúziók. Ez azt jelenti, hogy a tranzakciók átlagos értéke 403 millió dollár volt.Az elmúlt negyedévben főleg a fogyasztási cikkek szektorban pörgött fel az aktivitás, közel 400 tranzakció történt, köztük 3 volt, ami a 10 milliárd dollárt is meghaladta. Még úgy is kiemelkedően teljesített az iparág, hogy a Kraft-Heinz és az Unilever 150 milliárd dolláros tranzakciója kútba esett. Az iparági szereplők a gyenge bevételnövekedéstől szenvednek és keresik a lehetőségeket, ez állhat a felvásárlások megindulása mögött - véli a Citi elemzője.A kínai vállalatok felvásárlási kedve viszont érezhetően megcsappant, az első negyedévben 86 százalékkal zuhant az ügyletek összértéke az egy évvel korábbi szinthez képest. Ezért tettek a kínai hatóságok is, akik figyelmeztették a helyi cégeket a külföldi felvásárlások veszélyeire. Különösen az európai felvásárlások zuhantak emiatt.2017 erősnek ígérkezik a felvásárlások és fúziók terén, az olcsó finanszírozás, az erős vállalati mérlegek és az, hogy a cégek növekedést szeretnének prezentálni a részvényeseknek, mind a felvásárlásokat és a fúziókat támogatják. Főként a technológia szektorban lesz mozgolódás, ahol az olyan új technológiák, mint a mesterséges intelligencia, az internet of things és a pénzügyi IT a befektetői érdeklődés középpontjában állnak.