Megint kiakasztották Mészáros Lőrinc cégének az árfolyamát

Ma már megremegtek a kezek a hazai kispapíroknál, az elmúlt napok elképesztő ralija után, a Konzum részvényei limittel 20 százalékot esett. Ez annak tudható be , hogy tegnap, piaczárást követően érkezett a bejelentés, hogy a Konzum PE Magántőkealap (ajánlattevő) kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a Konzum valamennyi részvényese számára, ezt már be is terjesztette a Magyar Nemzeti Bank részére, amely azonban a vételi ajánlatot még nem hagyta jóvá. A tranzakció lebonyolítására az ajánlattevő az MKB Bankot bízta meg. A nyilvános vételi ajánlatra azért kerül sor, mert a Konzum összehangoltan eljáró nagytulajdonosainak közvetlen befolyása összesen 75 százalék (Konzum PE Magántőkealap 45%, Mészáros Lőrinc 19,57%, Jászai Gellért Zoltán 10,43%), ebben az esetben pedig ajánlatot kell tenni a többi, közkézen forgó részvényre.Tegnapi cikkünkben már írtunk arról, hogy mik a veszélyei a kispapírokkal való kereskedésnek, ha sztori van, mint most a Konzumnál, akkor nem csak venni, de eladni sem könnyű, ezt láthatjuk ma is. A Konzum mellett a FuturAqua is 20 százalékot, míg az OTT one papírjai 9 százalékot estek. Az elmúlt napok nagyot emelkedett Opimus részvényeivel ma felfüggesztették a kereskedést, mivel a kibocsátó ma tájékoztatta a Tőzsdét, hogy jelenlegi információi szerint a következő napok során olyan tájékoztatást kíván közzétenni, amely az általa kibocsátott értékpapírok árfolyamátjelentős mértékben befolyásolhatja.

Mérsékelten esnek a tozsdék Nyugat-Európában, a DAX, a CAC 40 és az FTSE 100 is 0,3 százalékot esett.A hazai tozsde is jól beleillik az európai képbe, a BUX 0,3 százalékot gyengült. A blue chipek közül a Richter 0,7 százalékot, a Mol 0,5 százalékot, az OTP 0,1 százalékot esett, míg a Magyar Telekom 0,1 százalékot erosödött.