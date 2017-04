Megjósolta a gazdasági világválságot, most egy újabb durva forgatókönyvvel rémisztget

Széteshet az unió

Erősebb integráció nélkül nem fog menni

Ez a két állam a kulcs bármilyen további integrációban, ők nyújtják a politikai és történelmi erőt a további integrációhoz.

Fény az alagút végén

Roubini megjósolta a 2008-as gazdasági világválságot és most úgy látja, hogy az Európai Unió komoly veszélyben van, azonban még megelőzhető a baj. Véleménye szerint az Európai Unió gazdasága jól állja a sarat a Brexit ellenére, ez az adóreformoknak és az ECB nem konvencionális monetáris politikájának köszönhető. Ennek ellenére az amerikai közgazdász arra figyelmeztet, hogy a Brexit akár az Európai Unió széteséséhez is vezethet, például Skócia függetlensége által, ami Katalónia függetlenségi törekvéseit támogathatja.Bár Roubini már egy éve is hangot adott véleményének, a Brexit egyelőre még nem indított el semmilyen láncreakciót. Most ismét megkérdezték az amerikai közgazdászt, aki több lehetséges forgatókönyvet is felvázolt. Az a véleménye, hogy ugyan nem fog széthullani az unió a következő években, de komoly kockázatokkal néz szembe az európai közösség. Az első verzióban növekvő populizmust lát európaszerte, különösen Franciaországban és Olaszországban. A második verzióban a jelenlegi mérsékeltebb politikai pártok maradnak hatalmon és ez akár további integrációt is elősegíthet. A harmadik és egyben legvalószínűbb forgatókönyv szerint a populista pártok nem jutnak közvetlenül hatalomra, viszont politikai befolyást szereznek, amivel megakadályozhatják a további integrációs törekvéseket. Így az Európai Unió véleménye szerint gazdasági nehézségekkel, magas munkanélküliséggel és alacsony gazdasági növekedéssel néz szembe.Hogyan előzhető meg az unió széthullása, tették föl a kérdést Roubininek, aki határozottan kijelentette, erősebb integrációval. Majd hozzátette, hogy az Európai Unió állampolgárainak azt kell gondolniuk, hogy az unió jó nekik. Nagyon fontos az alacsonyab munkanélküliségi ráta és az erős gazdasági növekedés. Abban az esetben, ha ez nem valósul meg, akkor az emberek az uniót fogják hibáztatni, nem pedig a saját kormányukat.Roubini hangsúlyozza, hogy Németország megelőzheti a széthullást. A francia-német viszony rendkívül fontos az európai integrációban, azonban az elmúlt években a gyenge francia kormány miatt ez nem valósult meg.- Állítja Roubini.A közgazdász dícséri az ECB monetáris politikáját, amellyel sikerült megelőznie egy új gazdasági recessziót. Bár a monetáris politika nincsen hatással a hosszú távú gazdasági növekedésre, ennek ellenére támogathatja a gazdasági aktivitást és olyan reformokat hatjhat végre, amivel már hozzájárulhat a növekedéshez. Ezt az ECB precízen végrehajtotta. Roubini nem osztja Németország véleményét, miszerint az ECB reformjai megálltak és túl sok időt adott az egyes krízisben levő államoknak. Szerinte, ha a különböző kormányok nem látják a fényt az alagút végén, akkor nagyon nehéz bevezetni a reformokat és a különböző szigorítási csomagokat.