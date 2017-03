Megjósolta az olajár összeomlását, most nagy drágulásra figyelmeztet a befektető

Az idén már 13 százalékkal, 48 dollárra esett az amerikai WTI típusú olaj árfolyama, miután a piac továbbra is túlkínálattól tart, annak ellenére is, hogy az OPEC várhatóan tovább vágja vissza a kitermelést. A befektetők félelme nem egészen alaptalan, hiszen az Amerikai Kőolajipari Intézet (API) legutóbb közzétett adatai szerint az Egyesült Államok nyersolaj-tartaléka rekord szintre bővült az utóbbi hetekben.Ennek ellenére a Morgan Creek Capital igazgatója, Mark Yuso, aki két évvel ezelőtt sikeresen megjósolta az olajár összeomlását, most az év végéig jelentős felértékelődési potenciált lát a fekete arany árfolyamában.Véleménye szerint az olaj ára a közeljövőben beeshet 40 dollár alá, azonban utána beindulhat az emelkedés, a nyárra már 50 dollárra, míg az év végére már egészen 60 dollárig emelkedhet a hordónkénti olaj ára. A szakember azt azért hozzátette, hogy meglepetésként érte őket az amerikai kitermelés ilyen ütemű növekedése, de rengeteg a vevő a piacokon, ami előbb utóbb felfelé fogja segíteni az olaj árfolyamát.A CNBC műsorában megszólalt guru néhány energetikai vállalatot is kiemelt, így a Diamondback Energy, a Pioneer Energy, a Parsley Energy és RSP Permian papírjaira is optimista a szakember.