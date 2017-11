Meglepetést vár a Moltól a piac

A Mol-részvény árfolyama közel 3 százalékos emelkedést mutatott a csütörtöki kereskedés késő délelőtti szakaszában az átlagot meghaladó forgalomban; amennyiben a jelenlegi 3300 forint körüli árfolyam zárásig kitartana, az kilencéves rekordot jelentene.

Az Equilor várakozásai szerint a Mol tovább javíthat a csoportszintű éves EBITDA várakozásán, amelyet az előző negyedévben 2 milliárd dollárról 2,3 milliárd dollárra módosította.

Katt a nagyobb grafikonért!

Mindemellett az előző héten a társasággal kapcsolatban több hír is napvilágot látott, amelyek közül több is kedvezően befolyásolhatja a Mol-részvény teljesítményét. A hét elején az Európai Bizottság jóváhagyta a Mol Nyrt. tiszaújvárosi petrolkémiai üzeméhez nyújtott 131 millió eurós (mintegy 40 milliárd forint) állami beruházási támogatást.

A hét második felében pedig a svájci szövetségi bíróság elutasította Horvátország kérelmét, hogy helyezze hatályon kívül a genfi Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságnak (UNCITRAL) az Ivo Sanader volt horvát kormányfő korrupciós ügyében hozott döntését és Zágrábra nézve kedvezőtlen határozatát.

Az INA-ügy mint bizonytalansági tényező megoldódásának javuló esélyeire utalhat, hogy Igor Secin, a Rosznyefty vezetője még az előző hétvégén azt nyilatkozta a horvát sajtónak, hogy az orosz olajvállalat a Mol helyére lépne, amennyiben a horvát kormány új stratégiai partnert keresne az INA horvát olajipari vállalatban.

Ugyanekkor a Fitch Ratings megerősítette a Mol hosszú távú 'BBB-' adóskockázati besorolását, stabil kilátással. Értékelése szerint a besorolás tükrözi a társaság integrált üzleti modelljét, illetve utal a közép- és kelet-európai piacon elfoglalt erős pozíciójára.

Az emelkedést az általánosan kedvező piaci hangulat mellett a Mol harmadik negyedéves jelentésével kapcsolatos várakozások is hajtják. Az elemzői konszenzus szerint a tisztított EBITDA 5 százalékkal nőhetett éves összevetésben, az üzemi eredmény 7 százalékkal, az adózott eredmény pedig 16 százalékkal 78,1 milliárd forintra emelkedhet éves összevetésben. Vélemények szerint a negyedéves számok megjelenését követően a társaság tovább emelheti idei eredmény-célszámát.Technikai oldalról vizsgálva, a júliusi jelentős mélypont óta lendületesen halad északnak a Mol árfolyama a kékkel jelölt emelkedő csatornában, sőt az elmúlt napokban már a 2016. eleje óta berajzolható, emelkedő csatorna (zölddel jelölve) fölé is ment az árfolyam, ráadásul kivéve a 2011. áprilisi jelentős csúcsot is 3200 forintnál. Az emelkedő trendet az RSI indikátor is támogatja, hisz az elmúlt hónapokban rendre az 50-es érték körül tudott fordulni felfelé az árfolyam, így egészséges mozgásról beszélhetünk.Célárak meghatározásához a Fibonacci szinteket kell segítségül hívni. Egyrészt az idén május-június közötti esés 261,8%-os Fibonacci kiterjesztési szintje 3400 forintnál húzódik, ráadásul ez egybeesik a szeptember végi kis esés 261,8%-os szintjével is. Ettől magasabb célárat csak 3500 forint környékén, illetve a történelmi csúcsnál, azaz 3775 forintnál találni. Bármilyen lefelé korrekció esetén a 3200, illetve 3100 forintos szint nyújthat rövid távú támaszt. Ettől lejjebb már csak a 2870 forint környéki jelentős támasz zóna lehet az irányadó.