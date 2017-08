Meglepően jól sikerült az E.On nagy dobása

Az E.On csoport kiigazított üzemi eredménye 12 százalékkal 1,77 milliárd euróra csökkent, így is meghaladva ugyanakkor a Reuters 1,56 milliárd eurós elemzői várakozásait. A második számú német energetikai csoport elősorban a kulcsfontosságú svédországi és németországi hálózatüzemeltetői üzletág magasabb marginjainak köszönhetően érte el a vártnál kedvezőbb eredményt.Az E.On lassacskán lezárja története legnagyobb átstrukturálási programját, amelynek keretében erőművei zömét és az energiakereskedelmet Uniper nevű, újonnan létrehozott egységébe szervezte át 2016-ban. Ebben az E.On továbbra is 46,65 százalékos részesedéssel rendelkezik, a terv szerint azonban ezt az arányt jelentősen mérsékelné, akár egy harmadik piaci szereplő felé való értékesítés révén. Maga az E.On pedig elsősorban a megújuló - ezen belül is a nap és szélenergia projektekre, illetve a hálózatüzemeltetésre fókuszál.A hálózati üzletág a társaság működésének messze legfontosabb szegmense, ez a terület termelte az üzemi eredmény 58 százalékát. Miközben az E.On saját hálózatának használatáért magasabb tarifákat tudott elkérni, más operátorok svédországi hálózatát használatáért kevesebbet kellett fizetnie. Mindemellett a tevékenységek szétválasztását követően az E.On irányítása alatt maradt nukleáris üzletág is érdemben járult hozzá a jó eredményekhez. A PreussenElektra eredményességét elsősorban a németországi nukleáris üzemanyag adó tavalyi kivezetése javította.Az E.On kedden este, még az eredmények publikálása előtt közölte, hogy emelte osztalékfizetési célsávját. Ezek szerint 2018-tól az osztalékfizetési rátát a nettó eredmény legkevesebb 65 százalékáig emelné, indoklása szerint a jelentősebb szektortársakhoz igazodva. Korábban a 2017 utáni időszakra 50-60 százalékos osztalékfizetési rátát tűzött ki, az idei évben pedig 0,30 eurós részvényenkénti osztalék kifizetését tervezi.Az összesen mintegy 40 GW európai és oroszországi erőművi kapacitással rendelkező Uniper kedden ismertetett gyorsjelentése szerint az első félévben az európai energiatermelési egysége több mint megkétszerezte üzemi eredményét. A 248 millió eurós eredmény elérését nagyrészt szintén a svédországi tevékenység támogatta (költségcsökkentések, emelkedő termelés), de az is jótékonyan befolyásolta az eredményességet, hogy a németországi nagykereskedelmi villamos energia árak elmúlt 12 hónapban már több mint 20 százalékkal elemelkedtek a mélypontól, nagyrészt európai erőművi kapacitások bezárása miatt.Az Uniper a jó eredményeket látva 1-1,2 milliárd euróra emelte idei, üzemi eredményre vonatkozó vrakozásait, a korábbi 0,9-1,2 milliárdról. Az idei várható osztalékcélt szintén emelték, így 2016-hoz képest a korábban tervezett 15 százalék helyett 25 százalékkal 0,69 euróra emelkedhet a részvényenkénti osztalék.A szerdai nyitást követően az E.On részvényei 1 százalék körül gyengültek.