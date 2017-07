Megnyitotta az utat a német bíróság az orosz gáz előtt

A felperesek nem tudták hitelt érdemlően bizonyítani, hogy a Gazpromnak biztosított szállítási kapacitás növelése helyrehozhatatlan piaci hátrány jelentene számukra

Az orosz gázszállítások korlátozására a lengyel PGNiG és a PGNiG Supply & Trading vállalat nyújtott be keresetet egy düsseldorfi bíróságon.- indokolta a bíróság az elutasító döntést.A lengyel vállalatok kezdeményezésére tavaly decemberben az Európai Unió Bírósága (EUB) 50 százalékban korlátozta a Gazprom számára az Opal gázvezeték kapacitásának a használatát. A múlt héten az EUB visszavonta a döntést.Az Oroszországból Észak-Németországba a Balti-tenger fenekén húzódó Északi Áramlat földgázvezeték-pár második vezetékpárja, az Északi Áramlat 2 megépítésével egy időben a német Wintershall olajipari vállalat egy második gázvezetéket is le kíván fektetni az Opal mellé Eugal néven. Lengyelország az Északi Áramlat 2 gázvezeték megépítését is ellenzi.