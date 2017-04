Megrendítő ütést kapott az Iszlám Állam

Kölcsönös függésben

Egy "hagyományos" modell felé

Egykori területének csaknem kétharmada fölött elveszítette a kontrollt az Iszlám Állam, ami nem csupán a világhódító tervek teljesülésének megakadását jelzi, de egyúttal a szervezet számára rendkívül fontos finanszírozási források, így olaj- és gázbevételek, adó-, valamint uzsorabevételek kiesését is eredményezte. Mindez jókora csapást mért a történelem egyik legjobban finanszírozott terrorcsoportja az egyesült államokbeli Demokráciák Védelméért Alapítvány (Foundation for Defense of Democracies — FDD) nonprofit független kutató szervezet értékelése szerint, amely azt mutatja, a szervezet vagyona alaposan megcsappant az utóbbi időben. A terrorállam számára kedvezőtlen fordulat azután következett be, hogy az Egyesült Államok légierejével megtámogatott koalíciós erők visszafoglalták az iraki Falludzsát, és nagyrészt átvették a kontrollt Moszulban is.Az expanzív szakaszban az Iszlám állam számos olajkút és -finomító felett vette át az irányítást, amelyekből saját felhasználásra, valamint más államoknak is értékesít - a gyanú szerint Szíria mellett például Törökország is vásárolhatott az olajból. Az Iszlám Állam által értékesített olaj zömével Szíriában kereskedik, így a Bassár el-Aszad vezette szíriai rezsimmel is, akinek hatéves háborúskodása megnyitotta az utat az ország keleti és középső területeit elfoglaló terrorállam előtt. Az Aszad-rezsim és az Iszlám Állam kölcsönös függésben állnak egymástól: míg előbbi olaj- és gázellátásában jókora részt tesz ki a terrorállam, ennek egyik legjelentősebb finanszírozási forrását a Szíriában realizált bevétele jelentik. Ez, vagyis a Szíriától való függősége ugyanakkor az Iszlám Állam stratégiai gyenge pontja is, hiszen bevételeit tovább csökkentené, ha Szíria más forrásokból biztosítaná olajellátását.Az Iszlám Állam összbevételei 2015-ben még 1-2 milliárd dollár körül alkulhattak, amelyek 2015 közepétől 2016 áprilisáig mintegy 30 százalékkal eshettek az IHS jelentése szerint. A szűkülő mozgásteret érzékelve az Iszlám Állam visszavágta a kormányzásra és a fizetésekre elkülönített kiadásait, ami a két legnagyobb kiadási tétel a költségvetésében.A terrorszervezet olaj- és gázalapú bevételei 2015-ben hozzávetőlegesen 500 millió dollárt tehettek ki. Az Egyesült Államok légicsapásai nyomán ez az összeg körülbelül 180-250 millió dollárra csökkent 2016 közepére. Amint az Iszlám Állam területet veszít, egyúttal az irányítása alá tartozó zsarolható és adóztatható népesség is csökken. Ez pedig ugyancsak nagy csapást jelent a szervezetnek, amely 2014-ben a becslések szerint mintegy 600 millió dolláros bevételt érhetett el különféle adókból és egyéb elvonásokból.A fejlemények kedvezőnek tűnnek a szabad világ számára, azonban az Iszlám Állam (ön)finanszírozásában várható változások egyáltalán nem egyértelműen pozitívak. A jelentés szerzői figyelmeztetnek: az Iszlám Állam alkalmazkodóképesnek bizonyult, és nem csupán olajpiaci működésén változtatott, de teljes költségvetési bevételi oldalát is átszervezte. A terrorállam ugyanis ahhoz is nagyon ért, hogy a lehető legváltozatosabb módokon facsarjon ki bevételeket az általa irányított területeken élő emberekből.A jövőben ugyanis a Daes költségvetési forrásait tekintve egy, a terror finanszírozás jóval "tradicionálisabb" modellje felé való elmozdulás várható. Ebben a modellben a korábbiaknál nagyobb mértékben támaszkodhatnak a külső támogatók dotációjára, valamint az olyan zsaroló praktikákra, mint a váltságdíjért végrehajtott emberrablások - következtetnek a jelentés szerzői. A szervezet rendszeresen rablásokat és szöktetéseket hajthat végre a felségterületén, amely aktivitásából már eddig is több tízmillió dollár bevétele származhatott. Az Iszlám Állam mindemellett egy halom, szíriai és iraki bankoktól rabolt készpénzen is rajta ül, és számos egyéb bevételi forrással is rendelkezik, így például 2014 óta elfoglalt gyárakkal és mezőgazdasági termelő egységekkel is, külföldi támogatói dotációval, illetve a csempészetből és az üzérkedésből származó egyéb bevételekkel is.Az Iszlám Állam kilátásait az is rontja, hogy a területvesztésével párhuzamosan erősödő megszorítási és pénzbehajtási kényszere polgári ellenállást válthat ki az alávetett lakosságból. A területvesztés mindazonáltal nem jelöli az ISIS terrorszervezet jelentette fenyegetés végét - figyelmeztetnek a szerzők. A folyamat eredményeképp ugyanis az Iszlám Állam csaknem természetes módon kiterjedt nemzetközi terrorista csoporttá alakulhat át, csakúgy mint az al-Kaida, miután elveszítette a működését biztosító bázist.