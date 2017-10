Megszabadulna az Adviltól a Pfizer

A vállalat vezérigazgatója, Ian Read kedden jelentette be, hogy az egészségügyi termékek túl távol állnak a vállalat fő irányvonalától, a biogyógyszerészeti üzletágtól, így valószínűleg az üzeltág "jobban ki tudna teljesedni" a vállalaton kívül. Egyébként a termékplatta két olyan készítményt is tartalmaz (Advil, Centrum), mely eladása a vény nélkül kapható készítmények közül a top10-ben voltak világszerte.A Pfizer lakossági egészségügyi üzletága tavaly 3,4 milliár dollár bevételt ért el, így az elemzők szerint a vételár a 14 milliárd dollárt is elérheti. A potenciális érdeklődök között lehet a Reckitt Benckiser, a GlaxoSmithKline, a Procter & Gamble és a Johnson & Johnson is. A lehetőségek felmérésére és az esetleges eladásra a Pfizer a Centerview Partnerst, a Guggenheim Securitiest és a Morgan Stanleyt bízta meg.A Pfizer árfolyama egyelőre nem reagált érdemben a hírekre.