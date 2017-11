Megszólalt a Mall.hu: nem vagyunk érintettek büntetőügyben - Reagált a NAV

az eljáró hatóságok egy országos akció részeként társaságunknál is helyszíni vizsgálatot kezdeményeztek, amely jelenleg is zajlik. A vizsgálat részeként a hatóságok vizsgálják a Mall.hu magyarországi raktárkészletét is, ami miatt a megrendelések teljesítése bizonytalan idejű késedelmet szenved. Erről vásárlóinkat e-mailben tájékoztattuk.

A közlemény kiemeli: "Valótlan az az állítás, hogy a Mall.hu büntető ügyben érintett", hangsúlyozva, hogy minden rendelkezésünkre álló jogi eszközt igénybe vesznek azért, hogy mielőbb visszaállítsák a normál üzletmenetet és a megrendelt árukat kiszállítsuk.

Reagált a NAV

Ehhez úgynevezett bukó cégeket használtak, amelyek ukrán, szerb, illetve magyar strómanok "ügyvezetésével" működtek. Az így beszerzett árut átpörgették további cégeken, végül a webáruháznak és egyéb belföldi vevőknek adták el. Egyes bűnszervezeti tagok a belföldi árukat közösségi tagállami cégek részére értékesítették, ez után nagy összegű áfát igényeltek vissza, majd az árut végül Magyarországon értékesítették. Ehhez szlovák, cseh, lett, horvát, német, osztrák, szlovén, lengyel és román cégeket használtak fel. Az egymásra épülő cégláncolatok tagjai összesen 4,5 milliárd forinttal károsították meg a magyar államot.

Az egyik gyanúsított 150 ezer eurót próbált "megmenteni" úgy, hogy átdobta szomszédja erkélyére, de a nyomozók ezt a pénzt is lefoglalták - közölte a NAV.