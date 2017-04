Megszólalt Soros György szóvivője: a CEU nem akar távozni Budapestről

A Közép-európai Egyetemnek (CEU) nem áll szándékában távozni Budapestről - tudatta az egyetemet alapító Soros György egyik szóvivője csütörtökön New York-i keltezésű közleményében - jelentette az APA osztrák hírügynökség.A szóvivő arra reagált, hogy Christian Kern osztrák kancellár a nap folyamán kapcsolatba lépett Soros Györggyel, és felajánlotta, hogy a CEU Budapestről Bécsbe tehetné át a székhelyét. "Ilyen döntést csak a CEU hozhat meg" - közölte a szóvivő.Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint nem teljesíthetetlenek a felsőoktatási törvény módosításával bevezetett szabályok, de a Közép-európai Egyetem nem is akar azoknak megfelelni. Az M1 aktuális csatorna műsorában csütörtökön este azt mondta, a CEU az egyetlen egyetem, amely most nem felel meg a szabályoknak, de nem is akar, politikai kampány lett az ügyből, és féligazságok, hazugságok jelentek meg arról, hogy mit tartalmaz a törvény.Ezzel kapcsolatban azt mondta: a tanszabadsághoz, egyetemek autonómiához semmi köze az elfogadott törvényjavaslatnak, és nyugodtan állnak a brüsszeli vizsgálatok elé, mert olyan szabályokról van szó, amelyek nem diszkriminatívak.