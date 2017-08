Megtalálta új vezetőjét az Uber

Az Uber belső háza táján több botrány is volt az elmúlt időszakban, többek között a szexuális zaklatásoktól volt hangos a nemzetközi sajtó. Egy volt dolgozó idén februárban zaklatásokról számolt be blogján, melyeket hivatalosan is jelentett a HR osztályon, azonban érdemben nem történt előrelépés az ügyben, sőt a dolgozót megfenyegették, hogy leminősítik a munkahelyi teljesítményét. Később egy belső vizsgálatot indítottak, melynek keretében átvilágították az egész vállalatot és közel 20 alkalmazottól váltak meg.Később kiderült, hogy az Uber ipari kémkedést is folytatott, a versenytársait figyelte egy belső fejlesztésű programmal és a más vállalatoknak is dolgozó sofőröket próbálta befolyásolni. Nem tesz jót a cég kilátásainak az sem, hogy számos országban a szabályozó hatóságokkal és a taxitársaságokkal kell küzdenie folyamatosan a létjogosultságáért.A botrányok után júniusban lemondott a vezérigazgató, Travis Kalanick.Dara Khosrowshahi mellett felmerült a piaci pletykák során a Hewlett Packard Enterprise vezérigazgatója, Meg Whitman, valamint a GE-vezér, Jeffrey Immelt neve is.