Ha index-szinten nem is, de az egyedi részvények között Európában is láthatunk nagyobb elmozdulásokat:

A nyitást követő percekben beindult némi emelkedés a nyugat-európai tőzsdéken, a DAX és a francia CAC 40 is 0,2 százalékos pluszba ugrott. A magyar piacon az OTP is emelkedésnek indult, már 10925 forintnál jár a magyar bankpapír, így mindössze 52 forintra van a mindenkori csúcstól az árfolyam.

2017.10.26 08:04

Az elemzői várakozásokat felülmúló amerikai makrogazdasági adatok ellenére túlsúlyba kerültek szerdán az eladók az amerikai részvénypiacon. A Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq egyaránt 0,5%-os eséssel fejezte be a kereskedést.



Európában vegyes volt a kép tegnapi kereskedésben, míg a magyar börze felülteljesítőként 1,1 százalékot emelkedett az OTP vezetésével. Itt a sztori, hogy a magyar bankpapír mindössze 70 forintra van a mindenkori csúcsától.



Ázsiában sem volt egyértelmű irány, a japán Nikkei 0,2 százalékot, a kínai Shanghai Composite 0,4 százalékot emelekedett, míg a hongkongi Hang Seng 0,3 százalékot, a dél-koreai Kospi pedig 0,4 százalékot esett.



A határidős részvényindexek állása alapján nem számíthatunk nagyobb mozgásra nyitáskor Nyugat-Európában.



Mire figyeljünk?

Ma az EKB-ra szegeződik minden szem, a délutáni döntés minden egyéb adatközlést elhomályosít, így a reggeli magyar munkanélküliségi adat is mérsékelt figyelmet kaphat. Aztán a szokott időben jön az EKB lépése, illetve Mario Draghi sajtótájékoztatója. Mindez azért kiemelten fontos, mert a jegybankelnök legutóbb szeptember elején azt ígérte, hogy az októberi ülésen döntenek majd az eszközvásárlási program fokozatos kivezetéséről. A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy januártól fenntartják még a QE-programot, de az eddiginél kisebb havi keretösszeggel, majd jövőre teljesen leállítják a pénzcsapot. Mindez nem csak az euró és az EU szempontjából lesz fontos, hanem meghatározhatja a forint és az MNB további politikáját is. Ha ugyanis Frankfurtban gyors visszavonulásról döntenek, akkor a Monetáris Tanács is leállhat a lazítással, ellenkező esetben viszont akár további eszközöket is bevethetnek még a következő hónapokban.