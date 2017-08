Megtévesztő volt a Shell reklámja - Precedenst teremthet az eset

Az utóbbi kutatások azonban azt mutatják, hogy ha a szén-dioxid tekintetében relatíve kedvezőek is a földgáz tulajdonoságai, az üvegházhatáshoz való hozzájárulása tekintetében sokszorosan károsabb metánt tekintve viszont sokkal súlyosabb a helyzet, mint azt korábban gondoltuk. Egy új tanulmány szerint a társaságok által a hatóságoknak jelentett értékeket mintegy 120-szorosan múlja felül a gázerűművek metánkibocsátása az Egyesült Államokban.

Mentve a menthetőt, a hirdetés szövegét az online felületeken pár héttel ezelőtt módosították, a kifogásolt megfogalmazást a "legkevésbé szennyező fosszilis energiahordozóra" írva át. A hirdetésért felelős, a két cég tulajdonában álló NAM ugyanakkor tagadta, hogy a reklámszöveg átírása annak beismerése lenne, hogy az eredeti verzió félrevezető lett volna - számolt be a The Guardian Ez már a második eset idén nyáron Hollandiában, hogy a reklámpiacot felügyelő hatóság a fosszilis iparág számára kedvezőtlen ítéletet hozott. Júniusban a Statoil hirdetését találták félrevezetőnek, amelyben a norvég olaj- és gázipari óriás "tiszta enerrgiaforrásnak" és "alacsony emissziós üzemanyagnak" nevezte a földgázt.A téma, vagyis a földgáz megítélése körüli viták a júliusi G20 csúcs óta még hevesebbek, amikor is nagyrészt az Egyesült Államok nyomására a Párizsi Klímaegyezmény akciótervének legutóbbi verziójába bekerült szövegrészlet a földgázt tiszta energiaforrásként határozza meg, hogy aztán az USA végül kivonja magát a végső közlemény aláírói közül.Tény, hogy a földgáz égetése jóval kevésbé terheli a légkört szén-dioxiddal mint például a szén, a folyamat során feleannyi szabadul fel az üvegháztású gázból. Ezért a földgáz megítélése felemás, nem egy agytröszt alacsony karbonintenzitású energiaforrásként tartja számon a gázt, amely így sokak szerint a klímaváltozás elleni küzdelemben is használható eszköz lehet mint a szén és a lignit helyettesítője.A hollandiai ítéletek fontos jelzést küldenek a fosszilis iparág felé, amely - nem ritkán jelentős politikai támogatással - jelentős szerepet szán a földgáznak a következő évtizedek energiaellátásában is. A klímaváltozás elleni erőfeszítések mind hangsúlyosabbá válásával azonban a szabályozói-hatósági fellépések szigora is fokozódik, így egyre gyakoribbá válhatnak a holland médiahatóság által hozott, korábban szinte elképzelhetetlen állásfoglalások is.