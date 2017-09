Megugrott a kereslet az olaj iránt

Közzétette legfrissebb havi jelentését az OPEC, amelyben a 2017-es év keresletre vonatkozó várakozásaikat 1,42 millió hordó/napra emelték, ami 50 ezerrel több az előzetes számokhoz képest. Ezzel egyébként összesen napi 96,8 millió hordóra taksálják a keresletet, ami főként a nyugati országok és Kína felől érkező keresletnövekedésnek köszönhető.Az Opec főtitkára, Mohammed Barkindo hétfői beszédében azt is kiemelte, hogy a megnövekedett kereslet hatására az olajtartalékok is csökkenhetnek, amely segíteni azon törekvéseket, melyek szerint az OPEC, és a nem Opec-tagországok napi 1,8 millió hordóval csökkentenék a kitermelést ezzel segítve az árfolyamot.Az Opec-tagországok most fókuszba kerültek, mivel néhány ország - Líbia, Nigéria - jóval nagyobb mértékben növelte a kitermelését, mint az várható volt. Egyébként Venezuelában, Irakban, és Szaúd-Arábiában csökkent a kitermelés, ami nagyjából ellensúlyozni tudta a Nigériában tapasztalt növekedést. Az Opec-tagországok jelenlegi kitermelése mindent összevetve nagyjából közelít ahhoz, amit a kartell az év elején kitűzött célul.A nem Opec országok kínálata 2017-ben várhatóan napi 780 ezer hordóval emelkedhet, míg jövőre 1 millió hordóval, összesen napi 58,8 millió hordóra növekedhet a kitermelés.