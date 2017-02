A nap második felében is kitart a bizonytalan hangulat a tőzsdéken, a BUX már 1 százalékos mínuszban áll, míg a blue chipek közül továbbra is az OTP (-1,5%) vezeti az esést. A több blue chip közül a Richter 1 százalékot, a Magyar Telekom 0,6 százalékot, a Mol papírjai pedig 0,2 százalékot estek.

Valósággal kilőtt az Air France-KLM árfolyama, miután a társaság közzétette éves eredményeit. A légitársaság a várakozásokat meghaladó profitról számolt be 2016-ra és a menedzsment szerint nem indult rosszul az év sem.

Esik az OTP 2017.02.16 09:58

Az európai tőzsdéken egyelőre túl nagy izgalmakról nem tudunk beszámolni, a főbb részvényindexek mérsékelten esnek a délelőtti kereskedésben. Ellenben a magyar piacon már vannak érdekességek: hét egymást követő napon keresztül emelkedett az OTP árfolyama, de ahogy tegnap romlani kezdett a hangulat Nyugat-Európában, úgy az OTP árfolyama is gyengülni kezdett, ma pedig közel 1,5 százalékot esett a magyar nagybank.

Tegnap már írtunk arról, hogy technikai szempontból is fontos szinthez ért az árfolyam, és több indikáció is utal arra, hogy túlvetté váltak a papírok. Egyébként az idén már így is 9 százalékot emelkedett az OTP, míg tavaly 57 százalékot emelkedett az árfolyam.