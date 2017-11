Megváltozik a Főgáz és a Démász neve

A cégjogi megnevezés változása mellett szinte mindenütt az egységes Nemzeti Közművek márkával találkozik majd minden ügyfél. A Nemzeti Közművek ügyfelei számára a változások elsősorban az ügyfélszolgálatok, az online ügyfélszolgálat, a számlák és a weboldalak arculatában jelennek meg. A társaságcsoport közös weboldalának címe, valamint egyúttal az email címek is megváltoztak.A Nemzeti Közművek cégcsoport több, mint 4,5 millió lakossági és versenypiaci áram- és földgázfogyasztót lát el, földgázelosztási feladatokat Budapesten és a fővároshoz közeli további 18 településen, míg villamosenergia elosztási tevékenységet Dél-Magyarországon lát el. A társaság országszerte több száz település számára biztosítja a közvilágítás-üzemeltetési szolgáltatást, mindezen felül olyan szolgáltatásokat is biztosít ügyfelei számára, mint a CNG-üzemű gépjárművek, valamint a most induló országos elektromos töltőállomás-hálózat kiépítésével villanyautók üzemanyag-ellátása.