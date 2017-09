Mélyen hallgat az amerikai tőzsdefelügyelet - Fontos információkat lophattak tőlük

A hackerek a SEC EDGAR elnevezésű rendszerébe törtek be piaci források szerint, illetve ennek egy fejlesztés alatt álló változatába. Ez a rendszer szolgál arra egyébként, hogy a vállalatok feltöltsék beszámolóikat, illetve közzétegyék azokat a fontos információkat, amelyeket a befektetőknek a törvény szerint azonnal meg kell ismerniük a céggel kapcsolatban.A támadás 2016 októberében történt egy kelet-európai szerverről és még abban a hónapban észlelték. Az üggyel kapcsolatban megkeresték a SEC, az FBI és az amerikai titkosszolgálat munkatársait is, de senki nem volt hajlandó nyilatkozni.A források viszont beszámoltak arról, hogy kezdetben nem volt egyértelmű, hogy a támadás sikeres volt, hozzájutottak-e a hackerek fontos információkhoz. Később viszont a SEC illetékes osztálya több gyanús kereskedési ügyletre is felfigyelt, amelyekre még azelőtt került sor, hogy az adott cég árfolyamára hatással levő fontos információk nyilvánosságra kerültek volna.Ezt követően indult nyomozás azzal kapcsolatban, hogy a cégek valós, vagy fiktív információkat töltöttek-e fel korábban az EDGAR tesztelés alatt álló változatára. Ennek során kiderült, hogy néhány cég valóban hiteles adatokat szolgáltatott, ugyanakkor nem őket terheli a felelősség, hiszen a teszt alatt álló rendszernek ugyanolyan védelmet kellett volna biztosítania az adataik számára.