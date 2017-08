Menekülnek a befektetők az aranyból

Kifejezetten jó a hangulat a világ tőzsdéin, ilyen hangulatban a befektetők nem a menekülőtermékekbe teszik a pénzüket.

Az amerikai jegybank kamatemelési ciklusa folytatódik, ami a kockázatmentes eszközöket is egyre vonzóbbá teszi.

Az Európai Központi Bank már idén év végén szigoríthat monetáris politikáján, ami a pénzcsapok folyamatos elzárását jelenti vagyis a rendszerben a likviditás csökken, így olyan eszközökbe is kevesebb pénz jut, mint amilyen az arany.

A befektetők elkezdték kivonni forrásaikat az arany alapokból, a legnagyobb eszközkivonásra a világ legnagyobb arany ETF-jében az SPDR-ben került sor, amelynek az eszközállománya hét százalékkal esett júliusban, ekkora eszközkivonásra 2013 áprilisa óta nem volt példa. Bár az arany alapokból történő eszközkivonás elsősorban az SPDR_re koncentrálódott, de más arany alapokból, így például a COMEX-ből is jelentős forrást vontak ki. A folyamat egyébként azért érdekes, mert a dollár az elmúlt hetekben jelentősen gyengült, ami alapvetően felfelé szokta segíteni a dollárban kifejezett termékek, így az arany árát is.Az eszközkivonások miatt az SPDR ETF mögötti arany állomány is jelentősen, 55 tonnával csökkent, július végén 791,88 tonna arany volt az SPDR mögött, amelynek piaci értéke közel 32 milliárd dollár.A befektetők egyrészt azért vonhatnak ki jelentős eszközöket az arany alapokból, mert:Míg július elején közel 1200 dollár körül kereskedtek az arannyal, július végére 5,1 százalékot emelkedett hónap végéig az arany ára, vélhetően ez az árfolyam emelkedés is arra késztethette a befektetőket, hogy profitot realizáljanak.