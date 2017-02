Merkel elárulta, mikor lesz csak erős Európa

Bernard Cazeneuve még belügyminiszterként német kollégájával, Thomas de Maiziere-vel elindított egy sor kezdeményezést, amely európai megoldáshoz vezetett, így például nem lenne európai határrendőrség és sok minden egyéb, ha nem lenne német-francia együttműködés

A terror elleni küzdelmet is csak a legszorosabb együttműködéssel lehet sikerre vinni

A kancellár sajtónyilatkozatában kiemelte, hogy Németországnak és Franciaországnak továbbra is együtt kell alkotnia az "európai törekvések motorját".- húzta alá Angela Merkel.- tette hozzá a német kancellár. Mint mondta, a francia miniszterelnökkel a gazdasági fellendülésért és a terrorfenyegetés legyőzéséért tett közös erőfeszítések mellett a migrációról és a transzatlanti kapcsolatok alakulásáról is tárgyalnak.Bernard Cazeneuve - aki kormányfőként kétnapos bemutatkozó látogatást tesz Berlinben - kiemelte, a német-francia tengely különösen fontos a mostani nyugtalan időkben, amikor a populisták egyre hangosabbak, nemcsak Európában, hanem az egész világon.A szocialista politikus hozzátette, az euróövezet stabilitásának megőrzése is német-francia közös kötelesség, ezért a francia kormány mindenben betartja a szigorú államháztartási politikát és adósságcsökkentést előíró európai stabilitási és növekedési paktum előírásait.