Mérsékelt esésekkel indulhat a nap Európában

Mik az előjelek a tőzsdéken?

Mire figyeljünk?

Nagyon visszafogott kereskedés zajlott tegnap az amerikai részvénypiacokon, a vezető részvényindexek alig mozdultak el az előző napi zárértékükhöz képest (Dow +0,2%, S&P 500, Nasdaq +0,1%), igaz ez is elég volt ahhoz, hogy az S&P 500 új csúcsra emelkedjen. Az egyedi részvények közül az Apple-t érdemes kiemelni, mely papírjai tegnap további 0,8 százalékot estek, ami azt mutatja, hogy a befektetőket nem győzték meg a keddi bemutatón látottak Ázsiában jellemzően esnek a tőzsdék a reggeli kereskedésben, a japán Nikkei 0,3 százalékot, a kínai Shanghai Composite 0,5 százalékot, a hongkongi Hang Seng pedig 0,6 százalékot esett, míg a dél-koreai Kospi 0,2 szalalékot emelkedett. A jellemzően negatív hangulat főként annak tudható be, hogy Kínában a vártnál kisebb ütemben erősödött augusztusban az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom, az első nyolc hónapban lassult a beruházások növekedési üteme is. A Japán ipari termelés is gyengélkedett a nyár közepén.A határidős részvényindexek jelen állása alapján nem várhatunk nagyobb elmozdulásokat nyitáskor az európai tőzsdéken, a DAX például 20 pont körüli mínuszban készül nyitni.Ami az adatközléseket illetti, itthon a KSH teszi közzé a mezőgazdasági termelői árakat, míg Svájcban és Nagy-Britanniában kamatdöntő ülést tartanak.