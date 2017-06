A délelőtti kereskedés végén továbbra is esnek a vezető európai részvényindexek, de a régiós tőzsdék is rosszul állnak. A német DAX index értéke már 0,6 százalékot esett, a francia CAC 40 pedig 0,8 százalékot. A régiós tőzsdék közül a lengyel már több, mint egy százalékot esett.

Pénteken vegyesen zártak a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékot emelkedett, azonban a Nasdaq közel két százalékot esett. Az S&P 500 mérsékelten, 0,1 százalékos eséssel zárta a kereskedést. A Nasdaq esetében 2016 júniusa óta nem volt példa ennyire gyenge napi teljesítményre, ez a tech-papírok gyengélkedésének volt betudható. Az Apple-részvények árfolyama közel négy százalékot esett, de a Facebook papírjainak árfolyama is több, mint három százalékot esett. Az esések részben a nagy ralit követő profitrealizálásnak tudhatók be, illetve a Goldman Sachs kiadott egy elemzést, amelyben kevésbé optimista a tech-részvényekkel kapcsolatban.



A rossz hangulat az ázsiai részvénypiacon is folytatódott, a vezető részvényindexek közül a kínai Hang Seng és a dél-koreai Kospi is több, mint egy százalékot esett. A tech szektor részvényeit Ázsiában sem kímélték a mai kereskedésben, a japán Sharp részvényeinek árfolyama közel három százalékot esett, Dél-Koreában a Samsung közel két százalékot esett.



Európában pénteken még jó hangulat volt a részvénypiacokon, az előrehozott angol választásoknak nem volt érdemi hatása a részvénypiacokra. A vezető részvényindexek pluszban zártak, a magyar tőzsde is történelmi csúcson volt, azonban ma délelőtt a főbb európai határidős részvényindexek állása alapján a német részvénypiac közel 0,4 százalékos eséssel nyithat, így a magyar részvénypiacon is eséssel indulhat a kereskedés. Az OTP-papírok árfolyama pénteken fontos szint közelében zárt, korábban már többször volt 9000 forint közelében, így erre figyelhetnek a befektetők.



Az olaj és az arany árfolyamában ma hajnalban nem volt nagyobb elmozdulás, a WTI típusú olaj ára továbbra is 46 dollár körül mozog, az arany unciánkénti ára pedig 1267 dollár közelében van.



Mire figyeljünk ma?

Ma nem lesznek fontosabb makroadatok, de a héten több fontosabb esemény is lesz. A világ négy meghatározó jegybankja is kamatdöntő ülést tart a héten, közülük is az amerikai Federal Reserve döntése kapja majd a legnagyobb figyelmet, a várakozások szerint a Fed szerdán 25 bázispontos kamatemelést hajt végre. A Bank of Japan várhatóan nem változtat a kondíciókon, azonban a jegybanki iránymutatásban változás jöhet. A Bank of England szinte biztosan nem lép a politikai fennforgás közben, míg a svájci SNB továbbra is fenntarthatja a jelenlegi negatív kamatszintet.