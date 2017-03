Mészáros Lőrinc hatás: az Opimus már a Telekomot is lenyomja

Már korábban írtunk róla , hogy miután Mészáros Lőrinc két magyar tőzsdei cégbe is beszállt, valósággal felrobbant a kispapírok forgalma, a befektetők ráugrottak mindenre, amit csak érnek.Ennek kapcsán ma érdekes dologra lettünk figyelmesek, ugyanis az Opimus forgalma ma már meghaladta a 310 millió forintot, ami nem csak azért érdekes, mert ez körülbelül a 35-szöröse az elmúlt egy év átlagos napi forgalmának, de azért is, mert ezzel meghaladja egy blue chip, a Magyar Telekom mai forgalmát is.