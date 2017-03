Mészáros Lőrinc tovább terjeszkedik a tőzsdén (korr.)

a Konzum Management Kft. 14 százalékos Opimus-részvénycsomagot (44,2 millió részvény) adott el a Konzum PE Magántőkealapnak, majd

feltételfüggő módon (még szükséges GVH-jóváhagyás és kötelező nyilvános ajánlattételi kötelezettség mellett) vásárolt is 15,86%-nyi Opimus-részvényt,

Mészáros Lőrinc ez utóbbihoz hasonló módon még 7,47%-nyi Opimus-részvényt vásárol,

a Konzum PE Magántőkealap pedig 33,3 millió darab részvény által megtestesített, a jegyzett tőkéhez viszonyított 10,53 százalékos részvénycsomagot fog még szerezni.

A múlt hét csütörtöktől a mai piaczárásig felfüggesztették a kereskedést az Opimus papírjaiban, ma reggel pedig azt is megtudtuk, hogy a Konzum-részvényekben sem lesz ma kereskedés, mert olyan bejelentést tesznek a cégek, ami az érintett vállalatok árfolyamára is jelentős hatással lehet. A két céget többek között az köti össze, hogy az elmúlt hetekben mindkettőben tulajdonrészt szerzett Mészáros Lőrinc.A mai hír lényege:Így összességében a Konzum csoportnak 40,4%-os, Mészáros Lőrincnek pedig legalább 24,37%-os részesedése lesz az Opimusban.A két cég részvényárfolyama meredeken emelkedett az elmúlt hetekben (a Konzumé a kötelező vételi ajánlat hírére már nagyot esett), elsősorban azért, mert kiderült, Mészáros Lőrinc is a cégek tulajdonosa.