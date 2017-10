Mi jön most, ha elszakadnak a katalánok?

Menekül a tőke

A függetlenségről szóló katalán népszavazást követő egy hétben elindult a tőkekiáramlás a spanyol részvényalapokból, a tőkekiáramlás olyan mértékű volt azokban a napokban, mint amilyet 2014 novembere óta nem lehetett látni, az EPFR adatai szerint 229 millió euró távozott a dedikáltan spanyol részvényeket tartó alapokból.

Ízelítő

Az elmúlt napokban már kaphattunk egy kis ízelítőt abból, hogyan reagál a spanyol tőzsde Katalónia elszakadására, a spanyol részvények árfolyama ugyanis nagyot esett az október 1-jei népszavazás óta, igaz volt honnan, még most is közel 10 százalékos pluszban áll idén az Ibex 35 részvényindex. A legnagyobb mértékben a bankpapírok és az ingatlancégek részvényei veszítettek értékükből, de az Ibex index 35 komponenséből 7 kivételével minden részvény árfolyama csökkent. Nagy nyomás alá került a CaixaBank és a Banco Sabadell árfolyama, mivel a két pénzintézetnek relatíve nagy a kitettsége Katalóniában. Ezen felül azoknak a kisebb cégeknek a részvényárfolyama is nagyot esett, amelyek idén már nagyot emelkedtek.

Egyelőre lokális esemény

A következő ábrán azonban jól látszik, hogy a spanyolországi események eddig jórészt lokális hatásúak voltak a tőzsdéken, miközben a spanyol és kismértékben az olasz tőzsde esett október 1-je óta, a világ részvénypiacain kifejezetten jó volt a hangulat, és emelkedtek a vezető részvényindexek.

Nem drága a spanyol tőzsde

Az elmúlt napok alulteljesítése után a spanyol piac már inkább olcsónak mondható, igaz, a vállalati profitok egy esetleges elszakadást követően sérülhetnek, így egyáltalán nem véletlen a befektetők óvatossága.

Mostanra a spanyol részvénypiac árazása nem mondható drágának, miközben a fejlett részvénypiac egészének (MSCI World) előretekintő P/E rátája 16,9, addig a spanyol tőzsde szorzója csak 13,2, miközben az elmúlt 20 év átlaga 13,6, vagyis historikusan és a fejlett részvénypiac egészéhez képest is diszkonton forog a spanyol részvénypiac.

Mi jöhet, ha bejelentik az elszakadást?

Katalónia elszakadása elsősorban a spanyol tőzsdére volt hatással, a globális tőkepiaci hangulatra nem hatott,

a legsérülékenyebbek a spanyol bankpapírok és az ingatlancégek részvényei,

azokat a papírokat is büntették a befektetők, amelyeknek az árfolyama idén már sokat emelkedett, ezek is a sérülékeny részvények közé tartoznak

Az elmúlt napok árfolyammozgása alapján az látszik, hogyÉrdemes lesz arra is figyelni, hogy a nagy katalán kitettséggel, ottani cégközponttal rendelkező cégek hogyan reagálnak az esetleges elszakadásra, közülük több (Abertis Infraestructuras, Cellnex Telecom, Inmobiliaria Colonial, Banco de Sabadell, CaixaBank) már bejelentette, hogy a bizonytalanság miatt átteszi székhelyét Katalóniából, az ilyen és ehhez hasonló lépések megnyugtathatják a befektetőket.