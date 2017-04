Mi kerül 20 millió forintba egy BMW-n?

Az új autók nem olcsók, főként a prémium modellek, nem triviális, mi mindenből tevődik össze a vételár.

Ahhoz, hogy egy autó jól működjön, számtalan vizsgálatot, tesztet végeznek el a gyártók, ezeknek a költségeit sem az üregi nyulak fizetik meg.

Mutatunk két példát arra, hogy milyen, nem evidens költségek szerepelnek a vételárban.

Az autógyártás nem túl bonyolult szakma. Vagy mégis?

Légörvények

A magyar fizetésekhez képest nem olcsók az új autók. Még a középkategóriás autók sem, nem hogy a prémium márkák modelljei, józan ésszel nehéz felfogni, hogy miért kerül annyiba egy autó, amennyi pénzből már családi házat lehet venni. Persze a válasz sokszor egyszerűen az, hogy a legmodernebb technológiát, a minőségi anyagokat is meg kell fizetni, de akkor is marad még néhány millió forintnyi hézag, amit már nehéz nem a márkaimázs vagy az exkluzivitás számlájára írni, egyszerűen meg kell fizetni azt, ha valaki be akar kerülni a klubba. És akkor még nem is beszéltünk az autógyártók hóbortjáról, az autóversenyzésről, aminek a költségeit részben szintén az autóvásárlóknak kell kifizetniük, még ha nagyon áttételesen ők is profitálnak abból a rengeteg tapasztalatból, ami a versenyzésből származik. De van még néhány dolog, ami szintén benne van egy-egy autó vételárában, és nem feltétlenül jut eszünkbe, ha össze kell rakni az autógyártás költségeit. Most két ilyet mutatunk meg, mindkettőt a müncheni BMW-üzemben mutatták meg a helyi mérnökök.2006-ban épült és végül 2009-ben adták át a BMW müncheni innovációs központjában azt a szélcsatornát, amiben a BMW legújabb modelljeit tesztelik. A csatorna a mai napig az egyik legmodernebbnek számít az autógyártásban, segítségével nem méretarányos modellek, hanem valós méretű autók légellenállását vizsgálják, ami azért különleges, mert például a Forma 1-ben nagyrészt az eredetinél jóval kisebb modelleket tesztelnek a szélcsatornákban, így a BMW müncheni csatornája jóval nagyobb, komolyabb és így drágább is, mint a nagy versenyistállóké. (A Forma 1-ben egyébként azért tesztelnek általában lekicsinyített modelleket, mert a folyamatos fejlesztések, a kasztni gyakori átalakítása miatt az aerodinamikai alkatrészek és így az autó egész karosszériájának a legyártása túlságosan drága lenne. Ehelyett a lekicsinyített modellek tesztelésével kapott értékeket konvertálják át.)

Forrás: BMW

A szélcsatorna egyébként nem egy egyenes cső, mint amilyennek az ember elsőre gondolná, mert ha úgy lenne, akkor az hasonlóan működne egy nagy porszívóhoz, nagy hanggal és külső légörvényekkel, nehéz lenne lakott települések közelében működtetni, másrészt ha a csatorna a levegőt folyamatosan kívülről szívná be, akkor változna az áramló levegő hőmérséklete és páratartalma, azzal pedig nehezen lehetne újra és újra ugyanolyan kondíciók mellett lefuttatni a teszteket. Ehelyett a levegőt egy zárt rendszerben körbe-körbe áramoltatják, úgy, hogy a tesztelt autó előtt és mögött már "csőszerűen" egyenesen halad a légáram, a levegő páratartalma és hőmérséklete egész évben állandó.

Forrás: BMW

A levegő keringtetését egy 8 méter átmérőjű, 4,4 MW teljesítményű turbina végzi, amelynek a lapátjai karbonból készülnek. A turbina akár 350 km/h-val is képes a levegőt áramoltatni, de a teszteket 140 km/h mellett végzik, és hogy a valóságoshoz közeli körülményeket teremtsenek, a rögzített autó kerekeit is ezzel a sebességgel forgatják a próbapadon, sőt, az autó alatt futó szalag is 140-nel pörög, az aszfalt futását szimulálva, így a BMW szélcsatornája jóval pontosabb mérési eredményeket ad, mint a hagyományos szélcsatornák.

Forrás: BMW

A szélcsatorna egyébként úgy néz ki, mint egy nagyjából 15 méter magas és széles, önmagába visszatérő folyosó, amit több helyen légterelők, rácsok szakítanak meg, és vannak olyan, a légáramlás útját keresztező felületek is, amelyek a megfelelő, egyenletes hőmérséklet beállításáért felelősek.

Forrás: BMW

Amikor ott jártunk, nem kapcsolták be a turbinát, mert a mérnökök szerint nem túl látványos, ami tesztüzemben egy szélcsatornában történik, a sokaknak ismerős füstszondákat, amik csíkokat húznak az autó körül a levegőben nem sűrűn használják, ehelyett a tesztelt autók karosszériájára szerelt szenzorokból gyűjtenek adatokat, így az irányító helységből nézve csak a turbina hangjából lehet következtetni arra, hogy történik a csatornában valami, az autó körül ebből szinte semmi sem látszik.És hogy miért van szükség egyáltalán szélcsatornákra? Az autóknak egyre szigorúbb károsanyag-kibocsátási szabályoknak kell megfelelniük, ráadásul a dízelbotrány óta előtérbe kerültek a valós körülmények között végzett mérések, ahol a belsőégésű motorokkal szerelt autók amellett, hogy takarékosabb motorokkal és könnyebb kasztnikkal vannak szerelve, úgy felelhetnek meg, ha a légellenállásuk is alacsonyabb (különösen fontos ez az egyre népszerűbb, de nagy homlokfelületű SUV-knál). Ha nem megfelelő a forma, akkor magasabb a fogyasztás, így a teszteléseknek nagy a tétje: 10 százalékkal csökkentett légellenállás nagyjából 2,5 százalékkal csökkenti a fogyasztást, így a károsanyag-kibocsátást is. Egyébként érdekes az is, hogy a karoszéria formája nem minden, a kasztnira a teljes légellenállásnak csak nagyjából 40 százaléka esik, további 30 százalék a gumiabroncsoknál, a kerekeknél és a kerékdobnál, 20 százalék az alváznál keletkezik, 10 százalékban pedig a motor hűtésére szolgáló levegő felelős.A szélcsatorna nem olcsó mulatság, 170 millió eurót, akkori áron nagyjából 45 milliárd forintnyi pénzt költött rá a BMW, nyilván ezt is meg kell fizetniük azoknak, akik a BMW Csoporttól vásárolnak autót.

Forrás: BMW

Gyanús frekvenciák

A BMW müncheni innovációs központjának egy másik egységében az autók elektromágneses kompatibilitását vizsgálják. A két csarnok közül a nagyobb 29 méter hosszú, 17 méter széles és 11 méter magas, belülről úgy néz ki, mint ha a hangstúdiókhoz hasonlóan óriási tojástartókkal bélelték volna ki, a közepén egy próbapadon áll a tesztautó, a plafonról pedig hatalmas, a csarnokon belül szabadon mozgatható antennacsoport lóg le. A teremben gyakorlatilag bármilyen, valós körülmények között előforduló hullámhosszú elektromágneses sugárzást elő tudnak állítani, és azt vizsgálják, hogy azok milyen hatással vannak az autóban lévő eszközökre, de azt is nézik, hogy hogyan hatnak az autóban lévő elektronikus, vezetéstámogató rendszerek egymásra, és az autó környezetére. A cél az, hogy a kívánatos hullámok (mobilozás, TV-nézés) bejussanak, a nem kívánatos hullámok pedig ne jussanak be az autó utasterébe, az autó rendszerei pedig ne zavarják meg a környezetében lévő berendezések működését. Ráadásul ezeket a vizsgálatokat laboratóriumi körülmények között, de a valóshoz hasonló körülmények szimulálása mellett tehetik meg. A lényeg az, hogy az autókban problémamentes legyen a telefonálás, a rádióhallgatás és a tévézés, és a navigációt se zavarják meg elektromágneses hullámok. A BMW-nek ez 10 millió eurót, vagyis több mint 3 milliárd forintot ért meg.

Forrás: BMW