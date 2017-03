Mi történik az olajjal?

Hirtelen irányt változtattak és lefelé fordultak a nyersolaj árfolyamok kedden, miután a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) havi jelentése azt mutatta, Szaúd-Arábia napi olajtermelése februárban 10 millió hordó fölé emelkedett.A hétfői napközbeni esést követően az amerikai WTI nyersolaj áprilisi határidős jegyzése 2 százalékkal 47,50 dollár alá gyengült New Yorkban, míg a Brent közel hasonló mértékben 48,60-ig gyengült kedden délután.

Az OPEC legutóbbi, az olajország adatszolgáltatásán alapuló havi jelentése szerint februárban napi átlag 10,011 millió olajat hoztak felszínre Szaúd-Arábiában. Ezzel szemben a szervezet saját számításai szerint a kitermelésnek tovább kellett volna süllyednie, 9,797 millió hordóra.

Forrás: OPEC

Előzmények

Folytatódhat az esés

Az OPEC adatai arról tanúskodnak, hogy a kartel összesített napi termelése tovább csökkent, a januári 32,097 millió hordós szintről 31,958 millió hordóra.Az olaj árfolyama a múlt hétig 50 dollár fölött ingadozott, mióta az OPEC és további olajországok az árak megtámogatása érdekében kitermelésük visszafogásáról döntöttek 2017. január 1-i hatállyal. Az olajárak lejtmenete nagyrészt azzal függ össze, hogy egyre több és több új olajfúró kutat állítanak munkába az Egyesült Államokban, miközben az USA, a világ legnagyobb olajfogyasztójának nyersolaj készletei rekord szintre emelkedtek. Az olajipari szolgáltató Baker Hughes pénteken közölte, hogy az egyesült államokbeli (elsősorban palaolaj) olajkutak száma nyolcadik egymást követő héten emelkedett, miután a társaságok máris igyekeznek profitálni az olajárak elmúlt hónapokban mutatott talpraállásából. Az Egyesült Államokban üzemelő kutak száma 8-cal 617-re emelkedett a héten, míg egy évvel korábban mindössze 386 kút működött. Az olajkutak száma 2014 októberében érte el a csúcsot, amikor is 1609 állt kitermelésben, hogy aztán 2016 májusára 316-ig essen a számuk; a változás az olaj árának zunóhanásával párhuzamosan következett be, a 2014 júniusi 107 dollár fölötti árfolyam 2016 februárjára 26 dollár közelébe süllyedt.Az árfolyam azt követően kezdett meredek esésbe a múlt héten, hogy az Amerikai Kőolajipari Intézet (API) adatai szerint a megelőző héten 8,21 millió hordóval emelkedtek az amerikai nyersolaj készletek, míg az elemzők ennél jóval alacsonyabb értékre számítottak. Ezzel 528,4 millió hordóra bővült az Egyesül Államok nyersolaj készlete, ami a legmagasabb szint, mióta 1982-ben az első felmérést készítették. Az EIA előrejelzése szerint ráadásul a napi kitermelés a tavalyi 8,9 millió hordóról 2017-ben 9,2 millió hordóra emelkedhet, 2018-ban pedig elérheti a 9,6 millió hordót.A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és nem OPEC országok tavaly év végén állapodtak meg a termelés összességében napi mintegy 1,8 millió hordós csökkentéséről. 2001 óta ez az első összehangolt termeléscsökkentési kísérlet az OPEC és nem OPEC országoktól, melyek együttesen a globális olajtermelés mintegy 55 százalékát képviselik. Amennyiben a fentebb említett termeléscsökkentés megvalósul, azzal közel 2 százalékkal csökkenhet a globális olajtermelés.A különböző forásból származó adatok szerint az országok teljesítették vállalásaikat, noha a legnagyobb vállalást Szaúd-Arábia tette. Januárban a királyság jelentése szerint 497 ezer hordóval mérsékelte kitermelését. Mindemellett, míg a közel-keleti kitermelés hanyatlott, az Egyesült Államok olajvállalatai emelték kitermelésüket. A tavaly decemberi OPEC-Oroszország megállapodás óta 4,5 százalékkal nőtt a kitermelés az USA-ban. A legutóbbi adatok szerint a kitermelés immár harmadik egymást követő héten bővült, és meghaladta a napi 9 millió hordót.Az év eleje óta tartó oldalazás és a határidős piac túláradó optimizmusa (több éves csúcson a longok állománya) megtette a hatását, és egy jelentős pofon kíséretében az olaj árfolyama letörte a kritikus 50 dolláros szintet, és könnyen lehet, hogy ezzel a mozgással egy nagyobb korrekció előszobájába lépett be a fekete arany árfolyama. A mostani gyors esés jelenleg a 48,80 dollár környéki támasz szintnél akadt el, itt húzódik a tavaly február óta behúzható emelkedő trendvonal, a 200 napos mozgóátlag, és egy jelentős támasz szint is, így ez a szint akár a mostani pánik első elakadási területe is lehet. Ha továbbra is a korrekció lenne az úr az olaj piacán, akkor 52,00-52,50 dollárnál feljebb most már nem kellene emelkednie, és több körben lejöhet az árfolyam 46, illetve 43 dollár környékére, belekezdve a tavalyi mélypont óta látott jelentős emelkedés korrekciójába. Az optimista forgatókönyvhöz most már 53-54 dollár fölé kellene emelkednie az árfolyamnak a következő napokban.

A várakozások is a trend folytatódását vetítik előre, az olajárak valószínűleg továbbra is nyomás alatt maradnak. A hedge fundok és más befektetők jelentősen csökkentették az amerikai nyersolaj piacán felépített long pozícióikat március első hetében az Amerikai Határidős Árutőzsde Felügyelet (CFTC) adatai szerint.Az OPEC ugyanakkor már korábban azt is világossá tette, hogy a kitermelést tovább vághatja, amennyiben nem mérséklődik a piac olajbősége. Az OPEC és a nem OPEC tagországok március 26-i találkozójukon dönthetnek a kitermelés további visszavágásáról.A piacot mindemellett a héten kiemelten foglalkoztatják a Federal Reserve kamatdöntésével kapcsolatos várakozások is. A döntéshozók által nemrég tett kijelentések alapján a piac 90 százalékos valószínűséget ad annak, hogy az amerikai jegybank szerdán 25 bázisponttal emeli az irányadó rátát. Egy ilyen lépés a dollár erősödésének irányába hathat, ami az alapvetően dollár elszámolású olaj árának emelkedését jelentené az olajimportáló országok számára.