Miért venne valaki Teslát ott, ahol 150 forint egy liter benzin?

A Tesla nemzetközi terjeszkedésének következő állomásaként az Egyesül Arab Emirátusokban is megjelenik modelljeivel, mostantól meg lehet rendelni az országban is a Model S és Model X típusokat, az első kiszállításokra már idén nyáron sor kerülhet. A Tesla egy autószalont is nyit Dubajban, jövőre pedig egy újabb üzlet és egy service center nyílhat Abu Dhabiban.A Tesla azt is bejelentette, hogy megnyitott két villámtöltőt (supercharger) és idén év végéig még öt ilyet telepítenek az Emirátusokban. A Tesla hotelekben, bevásárlóközpontokban már 27 helyen helyezett el töltőket az Egyesült Arab Emirátusokban, és év végéig további 50 töltővel bővítenék a hálózatot. Az autók ára 275 ezer dirhamtól indul (74 873 dollár) a Model S esetében, a Model X indulóára 344 ezer dirham (94 000 dollár).Az Egyesült Arab Emirátusokban egyébként kifejezetten olcsó az üzemanyag, így az elektromos autók nem az alacsony fogyasztásuk miatt jelentenek alternatívát. 1 liter 95-ös benzin ára 1,89 dirham, ami nagyjából 150 forintnak felel meg.Címlapkép forrása: Getty Images Hungary