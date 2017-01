Mikor lesz már végre vége ennek az idegőrlő, frusztráló tőzsdei száguldásnak?

2009 óta tart a részvénypiaci rali, sokan várnak egy kiadós esést, de az csak nem jön

Talán idén nyáron. Talán.

Mikor lesz vége?

az elemzőház szerint még nem jött el ez az idő.

1. A BofAML Bull & Bear indikátor 8 fölé emelkedik (jelenleg 5,3), a VIX történelmi mélypontra, 9 pont közelébe esik

2. A BofAML Global Flow Trading Rule eladást jelez,

3. BofAML Global Breadth Rule túlvettséget jelez, ez akkor következik be, amikor az MSCI indexek 90 százaléka az 50 és a 200 napos mozgóátlag felett tartózkodik

4. BofAML FMS készpénzállomány 4 százalék alá csökken (jelenleg 5,1 százalék), és a BofAML GWIM alapján a részvényallokáció 64 százalék felett áll (jelenleg 59 százalék)

5. Az amerikai US ISM index értéke 58 fölé emelkedik. Ez azért fontos, mert a múltban jellemzően akkor ért csúcsra a vállalati profitok bővülése, amikor az index 58 fölé emelkedett (1997, 1999, 2003, 2014)

6. Az átlagos órabér 3 százaléknál nagyobb mértékben nő, a termelői árak több mint 2 százalékkal emelkednek - ezek arra utalhatnak, hogy a vállalati profitmarzsok csökkenni fognak

7. Az amerikai bóvlikötvények hozama kevesebb mint 350 bázisponttal haladja meg a hosszú amerikai állampapírok hozamát (jelenleg 400 bázispont a spread)

8. Bear flattening: az a jelenség, amikor a rövid hozamok nagyobb ütemben emelkednek, mint a hosszú hozamok

9. Az európai és a japán jegybank az eszközvásárlások volumenének csökkentését jelenti be

10. Az amerikai jegybank arra tesz utalást, hogy a mennyiségi lazítás időszakának vége

Az elemzőház szerint tehát még nem jött el az idő egy nagyobb esésre, arra valamikor idén nyáron kerülhet sor.

Tegye fel a kezét, aki 1232 forinton vett OTP-t, és mostanra meghétszerezte a pénzét? Vagy aki 2009-ben belongolta az amerikai tőzsdét, és közel 250 százalékot keresett rajta? Na, ugye. 2009 március óta tart a világ tőzsdéin a rali, több részvényindex is soha nem látott csúcsra emelkedett, a teljes emelkedést viszont nagyon kevesen tudták megfogni, a befektetők nagy többsége lemaradt a raliról, és arra vár, hogy elinduljon egy nagyobb korrekció, ahol majd keres a shortokon, és az esésé végén olcsón vehet majd OTP-t, Molt, DAX-ot, S&P-t, bármit.A nagy esés azonban csak nem jön, a Brexit, az amerikai kamatemelés, de még Trump sem tudta megakasztani az emelkedést. Szóval továbbra is marad a kérdés:A kérdésre a Bank of America igyekezett választ adni, és 10 pontban foglalta össze, mik lehetnek az intő jelek, amik megmutatják, eljött az idő az esésre. A rali legutóbbi szakasza tavaly februárban kezdődött, az elemzőház szerint akkor az emelkedést az váltotta ki, hogy a befektetők pozícionáltsága kifejezetten negatív volt, a profitvárakozások is pesszimisták voltak, és a jegybanki lazítás volt jellemző. A BofA szerint a rali úgy ér majd véget, hogy a befektetők pozícionáltsága optimizmust tükröz, a profitvárakozások optimisták lesznek és a monetáris szigorítás időszakában leszünk,Itt van néhány kapaszkodó ahhoz, hogy megmondjuk, a pozícionáltság, a profitvárakozások és a jegybanki politika alapján mikor érik meg az idő ahhoz, hogy a elkezdődjön az esés a tőzsdéken.