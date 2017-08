Milliárdos bizniszre készül a világ legnagyobb fegyverimportőre

India azt reméli az új szabályoktól, hogy amellett, hogy új munkahelyeket teremtenek az országban, fontos hadászati technológiákra is szert tehet.Az érintett vállalatok eddig úgy tűnik, kapva kapnak az ötleten: az európai Airbus, amely a Panther (vagyis párduc) helikoptereit akarja eladni Indiának, azt ígérte, hogy a többcélú helikoptergyártás egyik nemzetközi központját építenék fel Indiában, ha a több milliárd dolláros helikopter-beszerzési tendert megnyerik. Jelenleg a Panthereket a francia Marignanéban gyártják.Az F-16-os harcirepülőket gyártó Lockheed Martin is az "indiai gyártási szakértelem" támogatását ígérte meg, amennyiben megnyerik a 15 milliárd dolláros beszerzési programot fő ellenlábasuk, a Gripeneket gyártó Saab ellen.A német ThyssenKrupp Marine Systems és a francia Naval Group pedig egy 10 milliárd dolláros tengeralattjáró program megnyerésén versenyeznek.Ha a hadipari vállalatok üzemeket nyitnak Indiában, hatalmas löketet adhatnak az ország gazdaságának. Narendra Modi miniszterelnökre - két évvel a választások előtt - hatalmas nyomás nehezedik, hogy új munkahelyeket teremtsen és több százezer ember lép be a munkapiacra minden hónapban.India GDP-növekedési üteme 6,1%-ra lassult 2017 első három hónapjában, várhatóan a második negyedévben további csökkenés volt tapasztalható.