Milyen az élet egy elektromos autóval, ha otthon és a munkahelyen sem tudod tölteni?

Otthon és a cégnél sem töltök

Nagyon megörültem, amikor a Kia felajánlotta, próbáljam ki az elektromos Soul-t. Nem csak azért, mert szerettem volna megtudni, mit tud egy nem prémium elektromos autó a már tesztelt prémiumokhoz (i3-as BMW, Tesla Model S) képest, hanem azért is, mert ezt egy hétre kaptam, így megnézhettem, jól működik-e hétköznapi használatban. Társasházban lakunk, ezért arra felkészültem, hogy otthon nem tudom tölteni az autót, bent a cégnél pedig fizetni kellene a parkolásért ahhoz, hogy használhassam az egyébként csigalassúság konnektoros töltést, így maradtak a kültéri töltőoszlopok, amikből a legtöbbet az Elmű telepítette. Ez utóbbi terv azonban ott vérzett el, hogy későn indítottam el az elműs regisztrációt (ki gondolta, hogy ez nem készül el legfeljebb egy órán belül?), ezért a tesztidőszak elején még nem tudtam volna használni az utcai oszlopokat. Úgyhogy amikor elhoztam az autót, már összeállt a fejemben az új koncepció: nézzük meg, működhet-e a városi elektromos autózás, ha csak az ingyenesen használható (és nem fizetős parkolóban elhelyezett), regisztrációt nem igénylő, villámtöltő oszlopoknál töltök. Ezekből egyébként nincs sok, a Lidl parkolóiban található néhány, az Alkotmány utcában és az Istenhegyi úton a Mol kútnál található ilyen. Az utóbbit néztem ki, hogy ha szükség lesz rá, ott töltöm majd fel a Kiát.

Egy hét

Az autó egy héten át volt nálam, közben jegyzeteket készítettem, elsősorban az érekelt, reálisan mennyi autózható ki a Kia által elméleti maximumként megadott 250 kilométerből, és hogy mennyire jól használható az autó a hétköznapokban.Fóton, a Kia bemutatótermében vettem át az autót, az indulásnál 100 százalékos töltés mellett 103 kilométeres hatótáv jelent meg az egyébként maximálisan 250 kilométeres hatótávú autó kijelzőjén, amire a magyarázat az, hogy a hagyományos autókhoz hasonlóan ez az autó is a korábban megtett kilométerek alapján lövi be a várható hatótávot, így jöhet ki óvatos vezetést követő tankolás után egy dízel Mondeónál 1200 kilométeres várható hatótáv, vagy egy nagyobb csapatás után egy elektromos autónál az elméleti maximum kevesebb mint fele. A Portfolio 3. kerületi irodájáig megtett 16 kilométer alatt csak 3 kilométerrel csökkent a potenciálisan megtehető hatótáv, nap közben még a kollégákkal mentünk egy kört, néhány kötelező kigyorsulással alapvetően a forgalommal együtt haladtunk, este pedig még elvittem a családot bevásárolni. Összesen 45 kilométert mentem a Soullal, nap végére 76 százalékra csökkent a töltöttség, és 82 megtehető kilométer maradt, vagyis nap közben 24 kilométerrel nőtt a lehetséges hatótáv, annak ellenére, hogy életszerűen használtam, ment a levegőztető, a fényszóró, szólt a rádió.Nagy pillanat volt, amikor a feleségem és a kisfiam először meglátta az autót, az első két kérdésük az volt, hogy el fogunk-e férni benne, és van-e elég hely a csomagtartóban a nagybevásárlásnak. Jogosak a kérdések, kívülről nem tűnik nagynak az autó, de négy átlagos magasságú felnőtt gond nélkül elfér benne, a 281 literes csomagtartóban pedig van hely néhány nagyobb szatyornak, nyaraláshoz ez már kevés lenne, de nem is arra van kitalálva az elektromos Kia.

Az első nap tapasztalataihoz azt írtam fel magamnak, hogy sokan megnézik az autót, főleg a gyalogosok, amikor az autó szokatlanul gyorsan és hangtalanul indul el mellettük, de olyankor is, amikor meglepődnek, hogy egy autó tűnik fel mellettük a semmiből, mivel tényleg bármilyen zaj nélkül halad a kocsi, az átlagosanál is jobban oda kell figyelni vele a gyalogosokra. És a városi versenyzőkre is, akik, ha meglátják, hogy valaki gyorsan cikázik a sávok között vagy kigyorsít a zöldnél, akkor rögtön rászállnak. Jöttek is az ültetett 4-es golfosok, civikesek, és egymás után véreztek el a lámpától lámpáig gyorsulásban.A nagy kérdés az volt, hogy mennyit merülhetett az akkumulátor este, főleg azért, mert hajnalban 3 fokig hűlt a hőmérséklet, a hideg (inkább a mínuszok) pedig az akksik egyik ellensége. Reggelre azonban semmit sem csökkent a töltöttség. Aznap 25 kilométert tettem meg normál használat mellett, eközben a hatótáv csak 20-szal csökkent, pedig aznap a budai hegyekben is autóztam, és be volt kapcsolva a klíma, a rádió és a navigáció is. A nap végére 59 százalékon állt a töltöttség, és 62 megtehető kilométer maradt.Aznap is azt jegyeztem fel a naplómba, hogy sokan megnézik az autót, de az is igaz, hogy nem a nők, mivel se nem csajos, se nem sportos a Soul. És újra bekerült a naplóba, hogy egy relatíve alacsony hatótávú elektromos autónál, mint ez a Kia, az embernek valahogy végig az jár a fejében, hogy meddig tart még ki az akksi, jóval többet néztem a töltöttségi kijelzőre, mint a saját autómban az üzemanyagszint jelzőre.

Reggelre a töltöttség nem változott, 5ö százalékon állt. Lehet, hogy ez csak engem lep meg, de arra számítottam, hogy mint ahogy mondjuk egy mobiltelefon, úgy egy elektromos autó akkumulátora is merül valamennyit egy fél nap alatt, de nem. Aznap 49 kilométert tettem meg, többek között harmadmagammal kimentem a Kamaraerdei Curling Clubhoz is, ez a túra azért is érdekes, mert az egyik utasom volt a tesztelés alatt az első, akinek kifejezetten tetszett az autó külső és belső dizájnja. Nap végéig összesen 119 kilométert mentem a Soullal, 30 százalékos töltöttség mellett még mindig 35 kilométeres hatótávot jelzett előre az autó, vagyis a teszt elején előre jelzett 103-ból 154 kilométeres range lett.

A 35 kilométeres hatótáv normál munkába járásra akár még két napig is elég lett volna, de mivel tudtam, hogy a hétvégén Szentendrére megyünk kirándulni, inkább elvittem az autót feltölteni az Istenhegyi úti Mol kúthoz. Ott a kutas kezeli a töltőt, segít csatlakoztatni a kábelt és csak a nála lévő kártyával indul a töltés. Ami a villámtöltővel kifejezetten gyors, 26-ról 40 százalékra 5 perc alatt nyomta fel az akksit, negyedóra után már 71 százalékon, 20 perc után pedig 80 százalékon állt a töltés.

De nem csak az volt furcsa, amilyen sebességgel feltöltötte a relatív kis akkumulátort a villámtöltő, hanem az is, hogy valamiért a vadidegen elektromos autósok is ugyanúgy köszönnek egymásnak, mint az erdőben a túrázók, ahogy ott is, itt is furcsa volt, de ahogy ott is, itt is köszöntem, most éppen egy teslásnak, aki a nagy akksi miatt azért jóval többet várakozott a Mol kútnál, mint én a Kiával.

Hogy tetszett a Kia Soul EV? Ami tetszett

Hangtalan közlekedés, dinamikus gyorsulás

A kis külső ellenére meglepően tágas beltér

Magas üléspozíció

Feszes, de kényelmes ülések

Jó klíma



Ami nem tetszett

Magyar utakra túl feszes futómű

A külső forma finoman szólva is megosztó, a beltér viszont inkább csúnya

Sok olcsó hatású szürke műanyag, műbőr a beltérben

Rossz hangzású hifi

Este még elvittem a családot a Budai várba, mert oda ingyen be lehet hajtani az elektromos autókkal, gondoltam, kipróbálom, tényleg így van-e. Egyébként igen, befelé a sorompónál még szólni kellett a kezelőnek, kifelé azonban már automatikusan nyílt a kapu.A forgalommal együtt úszva kimentünk Szentendrére, ahol több magyarországi városhoz hasonlóan ingyenes a parkolás, ez azért egy nagy plusz pont az elektromos autók mellett. Hazafelé indulva keresztülhajtottam a belvárosi sétálóutcán, ott is alaposan megnézték az autót a gyalogosok, és amikor hangtalanul kigyorsítottam, vigyorogva mutogattak az autó után a járókelők. Délután még elmentünk bevásárolni, aznap összesen 69 kilométert tettünk meg, miközben a megtehető hatótáv csak 36 kilométert csökkent, vagyis újra bebizonyosodott, hogy az autó által kalkulált range köszönőviszonyban sincs a valóssal.Egy könnyű krúzolásra és fotózásra vittem el az autót, összesen 25 kilométert mentem vele, nem hajtottam nagyon, inkább arra figyeltem, mennyire megnyugtatja az embert az elektromos Soul. Nagyon tetszett a hangtalan közlekedés, az elképesztő gyorsulás, a magas üléspozíció. Nap végén még mindig 38 kilométer volt az előre jelzett hatótáv úgy, hogy addig már 114 kilométert megtettem a legutóbbi töltés óta, vagyis az egy hét tapasztalata alapján normál használat mellett nagyjából 150-160 kilométer autózható ki az elektromos Soulból.

Tanulságok

Eljött a nap, amikor vissza kellett vinnem az autót Fótra a Kiához, akkor próbáltam ki, hogy viselkedik a Soul autópályatempónál. Végül is az derült ki, amire számítottam, a relatíve magas felépítés és a szögletes vonalak miatt nagy az autó légellenállása, nagy tempónál gyorsan emelkedik a menetzaj, a nagy szél pedig alaposan dobálja az autót. A Kia bemutatótermétől nem messze még leteszteltem, hogy gyorsul az autó 0-ról 50-re (ki gyorsul álló helyzetből 100-ra?!), a 3 másodperc körüli érték ütős, ezzel a hagyományos autók nagy részét az első néhány tíz méteren simán veri az elektromos Kia.Városi használatra ideális az elektromos Kia, kifejezetten megnyugtató a hangtalan suhanás, biztonságérzetet ad a meredekebb manőverekhez is a masszív gyorsulás, a magas üléspozíció egyrészt kényelmes, másrész onnan valamivel jobban átlátható a forgalom, kis távolságokon értelmetlen benzines vagy dízeles autókat használni, nem is tesz nekik jót a sűrű újraindulás, ezzel szemben az elektromos autó pont városban érzi jól magát, az olyan kisautókat, mint a Soul nem is érdemes kivinni a városból. Autópályán pedig nem igazán érzi jól magát, nagy sebességnél gyorsan csökken a hatótávja, a menetszél miatt zajos, a nagy oldalfelület miatt dobálja a szél. Munkába járásra, bevásárláshoz, a gyerekek oviba/bölcsibe szállításához viszont ideális.És hogy milyen volt az egy hét tesztelés céges és otthoni töltés nélkül? Valójában nem volt körülményes, ha valaki esetleg néhány kitérő beiktatásával de alapvetően csak munkába járásra használja, akkor akár egy hétig is elközlekedhet vele egy töltéssel. Ennek egyik feltétele, hogy a naponta megtett táv 20 kilométer közelében legyen, és persze az is fontos, hogy ne kelljen nagy távolságot megtenni a töltőig, ami jó, ha villámtöltő. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor sűrűbben kell tölteni (a heti 2 töltés reális), ami már stresszesebb, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy egyre több az elektromos autó (a taxik között is), ezért egyre többször előfordulhat, hogy sorba kell állni és várni kell a töltésre. De ha otthon, vagy a cégnél is van lehetőség a töltésre, akkor a hétköznapi használatra ideális egy olyan elektromos autó, mint a Soul.

Amiért az elektromos Kia vagy a versenytársai nem mozgatnak meg nagyobb tömegeket, az az áruk, a Soul például 10,2 millió forintba kerül, ennyi pénzért már alapkivitelben 3-as BMW-t vagy Mercedes C-osztályt is lehet kapni. Igaz, a Kia kedvezményével és az állami támogatással már csak 8,3 millió forint a Soul EV ára, de az még mindig nagyon sok pénz egy alapvetően városi használatra szánt, relatíve alacsony hatótávú kisautóért. Összességében a Soul vezetési élménye nagyon kellene, városban nem is érdemes mást használni, mint elektromos autót, de amíg nincs áttörés az akkumulátor-technológiában, addig a legtöbb magyar számára elérhetetlenek lesznek az ilyen autók.