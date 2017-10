Milyen összeomlás? Trump fényes jövőt jósol!

A tavaly novemberi elnökválasztás óta nagy a rali az amerikai tőzsdén

Erre nagyon büszke az amerikai elnök, és lesz még folytatása a ralinak, csak hagyja jóvá a kongresszus Trump adócsomagját

Stock Market has increased by 5.2 Trillion dollars since the election on November 8th, a 25% increase. Lowest unemployment in 16 years and.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017. október 11.

...if Congress gives us the massive tax cuts (and reform) I am asking for, those numbers will grow by leaps and bounds. #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017. október 11.

It would be really nice if the Fake News Media would report the virtually unprecedented Stock Market growth since the election.Need tax cuts — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017. október 11.

Donald Trump már megint nekiment a fake news médiának, nyilván a Twitteren keresztül üzent a neki nem tetsző hírcsatornáknak, amelyek most éppen az amerikai tőzsdék elképesztő menetelését próbálják meg elhallgatni. Pedig lenne mit ünnepelni, Trump szerint ugyanis példa nélküli az a 25 százalékos emelkedés, ami az amerikai tőzsdén látható a tavaly novemberi amerikai elnökválasztás óta.Tvitjében az amerikai elnök azt írja, hogy a választás óta a tőzsdék (?) értéke (?) 5,2 ezermilliárd dollárral, vagy 25 százalékkal nőtt tavaly november 8.-a óta, a munkanélküliségi ráta pedig 16 éve nem látott szintre esett, és ha a kongresszus jóváhagyja Trump adócsökkentési tervét, akkor ezek a számok masszívan emelkedhetnek. Ez az utóbbi gondolat nem teljesen egyértelmű, nem derül ki, hogy melyik számra gondol (5,2 ezermilliárd, 25%, 16 év, november 8?), de akár úgy is értelmezhető, hogy az adóreform miatt a tőzsdén jegyzett cégek értéke tovább emelkedhet, vagyis folytatódhat a tőzsdei rali.Az S&P 500 grafikonja egyébként így néz ki, gyakorlatilag 2009 márciusa óta tart már a rali az amerikai tőzsdén.