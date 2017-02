Milyen hozamsivatag? - Ezek a tőzsdék 116 éve gazdagítják az embereket

Az elmúlt bő egy évszázad során a pénzügyi befektetőknek 3 nagy részvénypiaci összeomlással (1929, 2000 és 2008), az 1987-es, a New York-i tőzsdén valaha látott legnagyobb napi tőzsdei áreséssel, valamint az 1997-ben kirobbant ázsiai válsággal is szembe kellett nézniük. Mindezek ellenére a világ vezető tőzsdéi kivétel nélkül emelkedtek az elmúlt 116 évben, az S&P 500 értéke például 6,1 pontról egészen 2363 pontig emelkedett.A London Business School és a Credit Suisse tanulmánya alapján most a Bloomberg csinált egy ábrát , amely az 1900 és 2016 közötti átlagos részvény- és kötvénypiaci hozamokat mutatja az egyes országokban. Az ábrából kiderül, hogy a legnagyobb átlagos részvénypiaci hozamokat az olyan nyersanyagokban gazdag országok tőzsdéin lehetett realizálni, mint Dél-Afrika és Ausztrália. A kötvénypiacot tekintve a legnagyobb hozamot a dán és a svéd piacon érhették el a befektetők. A lista végén Ausztria és Olaszország kullog, ahol minimális részvénypiaci hozam mellett a kötvényhozamok a negatív tartományban tartózkodtak a vizsgált időszak során.