Milyen zéró emisszió? - Kiszámolták, mennyire környezetszennyezőek az elektromos autók

Benzin-hibrid

A Verkehrsclub Deutschland (VCD) idén is elkészítette listáját azokról az autókról, amelyek keveset fogyasztanak, így nem csak alacsony üzemanyagköltségek mellett üzemeltethetők, de mivel relatíve kevés károsanyagot bocsátanak ki, az egyre szigorúbb szabályozás ellenére nagy valószínűséggel a következő években is behajthatnak majd az európai nagyvárosok belvárosaiba. A közhasznú környezetvédelmi szövetség elsősorban benzin-hibrid, földgázüzemű vagy kicsi és hatékony benzinmotorral hajtott autókat ajánl, a dízelmotoros és a közvetlen befecskendezéses benzinmotoros autók vásárlásáról viszont egyértelműen lebeszéli a vevőket.A VCD listáján 34 autó szerepel, ebből 6 benzin-hibrid, 5 gázüzemű, 13 benzines és 10 tisztán elektromos autó, dízelüzemű autó viszont nincs a listán, mivel a VCD szerint botrány, hogy még mindig forgalomba lehet helyezni Euro-6 normájú autókat, ugyanis ezen autók többségének a károsanyag-kibocsátása valós körülmények között a határérték többszöröse, a szövetség szerint elképzelhető, hogy azok, akik most egy Euro-6-os dízel megvásárlása miatt zúzatják be az Euró-4-es dízelautójukat, hamarosan az új autójukkal sem hajthatnak be a belvárosokba. Alig van olyan gyártó, amelyik mérésekkel alá tudta volna támasztani, hogy valós körülmények között a dízeles autói károsanyag-kibocsátása a megengedett határérték közelében lenne, így dízelmotoros autók nincsenek a listán, ugyanígy nincsenek ott a közvetlen befecskendezéses benzines autók, mivel azok jellemzően nincsenek felszerelve részecskeszűrővel (a benzines autók károsanyag-kibocsátásával kapcsolatban 2018 szeptembertől szigorúbb határérték lép életbe, így a gyártók vélhetően a közvetlen befecskendezéses autóikat is részecskeszűrővel szerelik majd fel).A VCD úgy állította össze a listáját, hogy azon csak olyan autók szerepeljenek, amelyek valós körülmények között is keveset fogyasztanak, így kevés károsanyagot bocsátanak ki. Bár az autógyártóknak tavaly április óta utcai károsanyag-kibocsátási teszteket is végezniük kell az új modelljeiken, ennek ellenére nem minden gyártó tudott adatokat szolgáltatni, így a VCD más forrásokból (Emissions-Kontroll-Institut, spritmonitor.de), is dolgozott, amikor a valós kibocsátási adatokat összesítette, végül a listára csak olyan autók kerülhettek fel, amelyek valós körülmények között kilométerenként kevesebb mint 150 gramm szén-dioxidot bocsátanak ki.A lista összeállításakor ezt a metodológiát követte a VCD:Ebbe a kategóriába csak Lexus- és Toyota-modellek kerültek. A gyártók 3-4 literes fogyasztást adnak meg hivatalosan, a valóságban azonban jellemzően 5-6 literrel mennek el ezek az autók, a VCD ennek megfelelően igazította a fogyasztási és a CO2-kibocsátási adatokat, sőt, (minden kategóriában) azt is megadták, hogy mennyi a teljes CO2-kibocsátás, ha az üzemanyag előállítását is figyelembe vesszük. A valós CO2-kibocsátás minden ajánlott autónál bőven 150 g/km alatt marad, ha az üzemanyag-előállítást is figyelembe vesszük, akkor egyes modelleknél már a 150-es szint fölé csúszik.

Földgáz

Ebbe a kategóriába a Volkswagen és az Audi egyes modelljei kerültek be. A katalógusokban 3-4 literes fogyasztás szerepel, a valóságban azonban inkább 4-5 liter üzemanyagnak megfelelő az autók fogyasztása a VDC szerint. Az autók CO2-kibocsátása még az üzemanyag előállítását figyelembe véve is a 150-es határon belül marad.

