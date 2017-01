Minden adatodat ellopják. Ha akarják. Ettől még nem akarsz a kőkorszakban élni

A csapból is a kibertámadások folynak

tavaly év végén a Yahoo jelentette be, hogy 2013-ban közel 1 milliárd (!) ügyfelének adatait szerezték meg,

szeptemberben pedig szintén a Yahoo ismerte el, hogy még 2014-ben közel félmilliárd ügyfelének adatait lopták el,

tavaly év végén a világ legnagyobb online szexközösségét (FriendFinder, Cams, iCams, Penthouse, Stripshow) törték fel, és lopták el 412 millió ügyfél adatait,

a MySpace 360 millió ügyfélszámláját törték fel,

de a LinkedIn 165 millió előfizetőjének az adatait is megszerezték hekkerek.

ha valami nagyon fontos, akkor azt le kell írni egy papírra, és futárral kell elküldeni, mint a régi szép időkben, mert nincsen biztonságos számítógép.

Széles a paletta

Az elmúlt évek vállalati adatlopásoktól voltak hangosak, többek közöttAz elmúlt hónapokban viszont már a nagypolitikát, és ezzel együtt a világsajtót is az amerikai elnökválasztás egyik legfontosabb témája, Hillary Clinton email-botránya, és az elnökválasztás kimenetelét alaposan befolyásoló orosz hekkertámadások foglalkoztatták, ezek alapján pedig kevés olyan fontos téma van jelenleg, mint a kiberbiztonság.Donald Trump üzenete ezzel kapcsolatban egyértelmű, szerinte ugyanisA közelmúlt adatlopásai és a politikai indíttatású hekkertámadások alapján akár igazat is adhatnánk Trumpnak, a kőkorszakba azonban nyilván nem sokan kívánkoznak vissza, a megoldás inkább a számítógépek fokozott védelme lehet. Ezért néztük meg, hogy milyen tőzsdén jegyzett cégek foglalkoznak kibervédelemmel, mert nagyon úgy tűnik, hogy ezen vállalatok szolgáltatásainak a szerepe egyre inkább felértékelődik, abból pedig a befektetők is profitálhatnak.Azok a befektetők, akik a kiberbiztonság felértékelődésére számítanak, több tematikus ETF (tőzsdén jegyzett alap) közül is választhatnak, többek között a Betashares Global Cybersecurity ETF, a First Trust Cybersecurity ETF és a Purefunds Cybersecurity ETF is olyan vállalatok részvényeibe fektet, amelyek többek között információbiztonsággal, hálózatbiztonsággal, titkosítással vagy végpontvédelemmel foglalkoznak. Ezeknek az árfolyama tavaly február óta részben Clinton email-botránya miatt több mint 45 százalékot emelkedett.

De nem csak ETF-eken, hanem egyedi részvényeken keresztül is profitálhatunk a kibervédelem felértékelődéséből, a paletta széles, az olyan vállalatoktól (pl. Cisco), amelyek profiljának csak egy kis szeletét adja a kibervédelem, az olyan cégekig (pl. Symantec), amelyek részvényein keresztül direktben fektethetünk kiberbiztonsági cégbe. A vállalatok nagy részének emelkedett az árfolyama Trump választási győzelme óta.

Viszont azt is látni kell, hogy az elmúlt hónapok ralija miatt a kibercégek többsége már nem olcsó, az olyan vállalatok, mint az Imperva, a Spulunk vagy a Proofpoint profitja nagyon alacsony bázisból ugorhat meg a várakozások szerint, az alacsony profitabilitás miatt a P/E rátájuk értelmezhetetlenül magas, de a Cyber Ark, a Qualys vagy a Fortinet is drága, még akkor is, ha figyelembe vesszük a következő évekre várt profitbővülést.

Vannak érdekes sztorik

Fundamentális szempontból viszont érdekes például a Symantec, az elemzői várakozások alapján magas profitnövekedéshez (éves átlagban 33%) relatíve alacsony árazás (P/E 2017=14,8) társul. A bevételek a 2017-es és a 2018-as pénzügyi évben (márciusban zárul) 13 százalék körül bővülhetnek, miközben a nettó profitmarzs 14 százalék közelébe emelkedhet.Ennél a papírnál a technikai kép is izgalmas. Az elmúlt 11-12 év árfolyammozgása egy hatalmas szűkülő háromszögben zajlik, melyben igen közel került az árfolyam a csökkenő szár teszteléséhez 26 dollár környékén. A tavaly márciusban indult impulzív emelkedés is biztató jeleket mutat, hisz a hetes RSI a 80-as tartományból az ideális 50-es szinthez korrigált vissza, ahonnan újfent felfelé kanyarodott, teljesítve az ideális korrekció jeleit. Az árfolyam hónapok óta az 55 és a 200 hetes mozgóátlagok fölött tartózkodik.

Napos grafikonon potenciálisan beazonosítható négy Elliott-hullám, amelyben a 4. hullám egy háromszöget formáz, és a trend alapján felfelé kitörés várható belőle, megcélozva a 27,20 dollár körül található nagyobb ellenállási szintet. Annak elérése már új helyzetet hozhat, mivel akkor a trendvonaltörés is létrejönne. Lefelé jelenleg támasz a 23,70, illetve 22,70 dolláros szint.

A várhatóan magas profitbővülés és az alacsony árazás alapján az NXP részvényei is izgalmasak, a 2016-os veszteség után a következő évek a profit megugrására számítanak az elemzők, akik inkább optimisták a cég részvényeire, 7 elemző vételre, 14 tartásra, és csupán 1 ajánlja eladásra a papírokat, a célárak átlaga 109,5 dollár, ami 12 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam.A technikai kép is biztató, a tavaly februári mélypont óta egy hosszabb konszolidációból sikerült kitörnie az árfolyamnak 94-95 dollárnál, és az árfolyam egészen a 107 dolláros menetelt, elérve a 100%-os Fibonacci kiterjesztést. Azóta egy normál korrekció fut végig a részvényben, és ha kitart a 94,50 dolláros szint, akkor további emelkedés jöhet a részvényben, megcélozva a 114 dollárnál húzódó történelmi csúcsot, vagy akár az 161,8%-os Fibonacci kiterjesztési szintet 127 dollárnál. Ráadásul az RSI indikátor is támaszra talált eddig a 40-50-es tartományban, ami kielégíti a korrekció jegyeit.

A Gemaltoval kapcsolatban is kifejezetten optimisták az elemzők, 11-en vételre, 11-en eladásra javasolják, és csak 2 elemzőnél eladás az ajánlás, a célárak átlaga 61,5 euró, ami 11 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam. A várakozások szerint a bevételek 5-6 százalékkal emelkedhetnek, a profit pedig gyakorlatilag felrobbanhat, a 2015-ös 134 millió euróról 2018-ra 354 millió euróra nőhet.A hetes grafikon érdekes képet árul el a mozgásról: adott egy 2009 óta behúzható emelkedő trendvonal, ahová az utolsó negyedévben visszaesett az árfolyam, a 46,50 eurós szintnél támasz találva, majd éles emelkedésbe kezdett. Jelenleg az 55 hetes mozgóátlag állja útját a további emelkedésnek, illetve a közelben húzódik egy nagyobb csökkenő trendvonal is. Ugyanakkor az elmúlt 3 év mozgása inkább beleillik egy nagyobb lefelé menő ék alakzatba, ami rendszerint korrektív, és amiből kitörve az árfolyam újra célba vehetné a 80-90 eurós zónát. Mivel a novemberi mélypontnál a forgalom is megnövekedett, így akár az ék alakzatot befejezettnek is lehetne tekinteni, és már csak azt kellene megvárni, hogy a csökkenő trendvonalból kitörjön az árfolyam, ennek viszont a közeljövőben meg kellene történnie. Ennek hiányában nem csak az 50 euró körüli rés kerülne betöltésre, hanem újra vissza is eshetne az árfolyam a 46 euró környéki mélyponthoz.

