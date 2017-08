Minden, ami újdonság lesz a szuperiPhone-ban

3D-arcfelismerés, amivel fel lehet majd oldani a telefont, vagy biztonságosan lehet fizetni

infra-szenzor, amivel a sötétben is működik az arcfelismerés

virtuális home-gomb

vékonyabb keret a képernyőn, arányaiban nagyobb kijelző a telefon méretéhez képest

OLED-kijelző

rozsdamentes acél szélek és üveg elő-és hátlap

Az Apple soha nem akart az első lenni semmiben. Inkább a tökéletességre törekedett, hogy kiforrott technológiákkal kínáljon kivételes fogyasztói élményt azoknak, akik valamilyen Apple-terméket vásárolnak. Az iPhone sem az első okostelefon volt a világon, de az első, ami olyan volt, amit már megérte utánozni és így "divatdiktátor" lett. Az idén 10 éves termék következő modelljét hamarosan, várhatóan szeptemberben bemutatja az Apple és természetesen most is, mint mindig, felfokozott várakozások övezik. Sőt, a korábbiaknál is nagyobb az érdeklődés, mert sokan arra számítanak, hogy a kerek évfordulóra valami különlegességgel rukkol elő az Apple.De valószínűleg az új iPhone (nevezzük iPhone 8-nak) nem lesz az innováció mintapéldája, inkább csak a rivális készülékek legjobb funkcióinak beépítéséről és tökéletesítéséről szól majd. Az Apple hitvallásának megfelelően. És az, hogy ez működik az üzleti életben, mi sem bizonyítja jobban, mint az 1,2 milliárd eladott iPhone az elmúlt évtizedben.A Bloomberg gyűjtése szerint ezek lesznek a nagy újdonságok az iPhone 8-ban:A pletykák szerint három iPhone-t dob majd piacra ősszel az Apple, az iPhone 7 és az iPhone 7 Plus egy-egy újabb változatát, gyorsabb processzorokkal és kicsit jobb kamerával, valamint a nagyban megújuló iPhone 8-at. A legnagyobb változás a kijelzőn lesz. A Samsunghoz Galaxy S8-hoz hasonlóan OLED-kijelzőt kap az új telefon és az előlapon jóval nagyobb helyet foglal majd el a kijelző.Akárhogy is lesz, minden bizonnyal milliók veszik majd meg az új iPhone-t is, hasonlóan az elődjeihez, főleg azok, akiket már korábban csatlakoztak az ökoszisztémához.