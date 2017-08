Minden, amit tudni akartál az új szuperiPhone-ról

Hány telefon lesz?

A kijelző

A várakozások szerint három új készüléket dobhat piacra ősszel az Apple. Az egyik egy teljesen újradizájnolt készülék lesz, amit a média iPhone 8, iPhone Pro, iPhone Edition, illetve OLED iPhone nevekkel illetett idáig. De a tavalyi modellből, az iPhone 7-ből és az iPhone 7 Plusból is lesz egy frissített változat.A Samsung Galaxy S8-hoz hasonlóan a kijelző minden eddiginél nagyobb lesz, ki lesz húzva az előlap széléig és csak minimális keretet kap. OLED-kijelzője lesz a telefonnak, ami elvileg kevesebb energiát használ. Az előlap széléig kihúzott kijelzőnek köszönhetően ugyanakkora készülékméret mellett nagyobb lehet a kijelző / telefon arány. A felbontása 1125 X 2436 pixel lehet.A minimális előlapi keret mellett nem lesz külön helye a Home-gombnak, ezért annak funkciói a kijelzőbe be lesznek építve.

Samsung Galaxy S8, forrás: Shutterstock

A kamerák

A kiszivárgó hírek szerint az iPhone 8 elülső kamerája 3D-szenzorokat kap, amelyek modellezési funkcióval is fel lesznek szerelve. Arcfelismerésre lesz használva, ami helyettesítheti, vagy kiegészítheti az ujjlenyomat-olvasót. Az elülső kamera ráadásul kétlencsés lesz és szemben az iPhone 7 Plus kétlencsés kamerájával, nem horizontálisan, hanem vertikálisan lesz elhelyezve.

iPhone 7 Plus, forrás: Shutterstock

A szoftver

A töltés

Az ár

Az iPhone 8 a legújabb mobil operációs rendszert kapja majd, az iOS 11-et. Az irányítóközpont megújul és a Siri is "okosodik", valamint a kamera-alkalmazás lehetővé teszi a kiterjesztett valóság használatát.Többé nem kell konnektorba dugni az iPhone-od, az iPhone 8-hoz lehet majd venni vezeték nélküli töltőt is.Elemzők és iparági szakértők egyetértenek abban, hogy az iPhone 8 minden idők legdrágább iPhone-ja lehet. Az alkatrészek drágulnak, szűkösek a beszállítói kapacitások és sokba kerül az OLED-kijelző is. Voltak pletykák arról, hogy 1000 dollár, vagy még magasabb is lehet az iPhone 8 kezdőára. A korábbiakban az új telefon kezdőára 649 dollár volt, a nagyobb "Plus-készülékek" pedig 769 dollárról indultak.Ami még a külsőségeket illeti, voltak olyan pletykák, miszerint csak fekete színben lesz kapható az új "szupertelefon". A jack-aljzat nem tér vissza, amit egy évvel ezelőtt elhagyott az Apple és minden bizonnyal szokás szerint szeptemberben mutatja be a nagyközönségnek Tim Cook vezérigazgató a telefont. De kapacitáshiányok miatt többen számítanak késlekedésre, lehet, hogy csak októberben-novemberben tudnak fellendülni az eladások.