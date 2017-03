Minden idők legdrágább iPhone-ja jön - Ki fog érte sorban állni?

A szeptemberben kezdődő pénzügyi évben 239 millió iPhone-t adhat el az Apple a konszenzus szerint, ezzel szemben a Nomura elemzői 260 millió darabos eladást jósolnak.

Szeptemberben jön a következő iPhone, amitől nagy újításokat vár mindenki: arcfelismerés, 3D-szelfik és kiterjesztett valóság is szerepel a várt új funkciók között és ez lehet az első iPhone, ami OLED-kijelzőt kap. Az elemzők várakozásai szerint az iPhone 8 megdobhatja az értékesítéseket, a Nomura elemzője pedig különösen optimista: szerinte a piacok alulbecslik az új okostelefonban rejlő potenciált.Ezt részben arra alapozza, hogy jóval nagyobb most az iPhone felhasználói bázisa, mint pár évvel ezelőtt, ami a készülékcserék és a márka hűséges felhasználói bázisa miatt jó indikátor az értékesítések alakulására. Az iPhone 6 piacra dobásakor "még csak" 400 millió iOS-felhasználó volt a világban, most viszont már közel 665 millióan használnak valamilyen Apple-terméket. A növekedés pedig nem áll meg, még most is kétszámjegyű az iOS-felhasználók számának növekedése: idén 13 százalékkal emelkedhet a Nomura becslései szerint.A felhasználói bázis méretét tekintve túlságosan pesszimisták a jelenlegi várakozások az iPhone értékesítési számaira.Ezt arra alapozzák, hogy 65 milliós, vagyis 10 százalékos növekedéssel számolnak a felhasználói bázisban (ami a legutóbbi 3 termékbevezetést tekintve meglehetősen konzervatívnak tekinthető). Egy iPhone átlagos élettartamára pedig 3,4 évet becsülnek. Összehasonlításképp az iPhone 6 piacra dobásakor még 3 évente cserélték a telefonjaikat átlagosan a felhasználók, a konszenzusos várakozás pedig 4 évvel számol.A beszállítóktól származó információk szintén arra utalnak, hogy az Apple erős keresletre számít. 2017 második felében a Samsung 80 millió darab OLED-kijelzőt szállíthat le amerikai versenytársának, egy másik beszállító pedig 105-110 millió darab 3D-s kamera érzékelőt adhat el az Apple-nek. Még ha a készletek feltöltése miatt túl is kell tervezni a megrendeléseket, akkor is 45-60 millió darabos iPhone 8-eladással számolhat az Apple menedzsmentje a negyedik negyedévre és több mint 90 millió iPhone-t adhatnak el.

A Nomura elemzői szerint 3 különböző iPhone-modellt mutathat be szeptemberben az Apple: a legutóbbi modell kissé feljavított változatát, amelyek iPhone 7S és iPhone 7S Plus néven futhatnak, valamint az iPhone 8-at, ami az Apple első OLED-kijelzős telefonja lehet.Van azért, ami gátat szabhat az iPhone 8 értékesítéseinek, például a korlátozott termelési kapacitások. A Nomura szerint csak szeptember/októberben kezdődhet meg az iPhone 8 tömeggyártása, ami miatt nem fog tudni a bevezetéskor annyi telefont eladni az Apple, amennyit a fogyasztók megvennének, emiatt pedig a következő negyedévre csúszhat az értékesítés egy része. Ettől még nem fognak a hűséges Apple-vásárlók elpártolni, hiszen voltak, akik az iPhone 7Plusra is hajlandóak voltak hónapokat várni. Valószínűleg nem csökken majd az Apple piaci részesedése sem.És hogy mit jelent majd profitszinten az új iPhone? Az iPhone 8 drágább lehet, mint elődjei, mivel az alkatrészek átlagára 2-3-szorosa a korábbiakhoz képest. Emiatt az új okostelefonra 1000 dolláros átlagos értékesítési árral számolnak a Nomura elemzői. Miután 50 százalék körüli eladási arányt várnak a szakértők az iPhone 8-ra az iPhone-értékesítéseken belül, így a cégszintű átlagos eladási ár is megugorhat a jelenlegi 650 dollárról. A Nomura elemzőinek számításai szerint az iPhone 8 piacra dobása után könnyedén elérheti a 735 dollárt is az átlagos értékesítési ár, viszont az alkatrészárakat nehezen tudják becsülni, ezért valamivel alacsonyabb profit marzsot várnak, mint korábban: a bruttó fedezeti szintre vonatkozó várakozásaikat a korábbi 38,5 százalékról 37,5 százalékra módosítják.Nem szabad közben megfeledkezni a szolgáltatások üzletágról sem, amelynek bevétele 75 százalékkal növekedhetett a lezárt pénzügyi évben. Az Apple alkalmazásboltja népszerű, az elmúlt három évben megugrottak a letöltések, tavaly például 14 százalékkal több alkalmazást töltöttek le a felhasználók, mint egy évvel korábban.